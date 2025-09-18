　
大陸 大陸焦點 特派現場

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

▲▼陸女質疑特斯拉剎車失靈。（圖／翻攝快科技）

▲陸女質疑特斯拉剎車失靈。（圖／翻攝快科技）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸女子數年前因父親駕駛特斯拉發生追撞，質疑車輛「剎車失靈」，要求提供完整行車數據卻遭到拒絕。她因而在2021年上海車展期間，爬上特斯拉展示車的車頂抗議，引發大陸輿論關注。經過4年纏訟，這位女子最終告贏特斯拉。

在2021年4月19日上海車展期間，張姓女子爬上了特斯拉展示車的車頂，大呼「特斯拉剎車失靈」，當時引起大陸輿論關注。上海警方以擾亂公共秩序為由，對張女處以行政拘留五日。

張女的抗議，起因於2021年2月，她父親駕駛特斯拉發生追撞事故後，持續要求特斯拉提供完整行車數據，但是卻屢遭拒絕。大陸交警認定張女士的父親負事故全責，但家人卻認為事故原因是剎車失靈。

陸媒《快科技》報導，北京大興法院16日就張女起訴特斯拉汽車銷售服務（北京）有限公司等買賣合約糾紛一案作出判決，認定特斯拉作為經營者應保障消費者的知情權，責令其向張女提供事故前三十分鐘的完整行車數據。

後續，張女拿到事發時完整行車數據後，將再以數據為依據，申請司法鑑定涉事特斯拉車輛是否剎車失靈。

▲▼陸女質疑特斯拉剎車失靈。（圖／翻攝快科技）

▲張女於2021上海車展爬到特斯拉車頂抗議。（圖／翻攝快科技）

張女於判決後表示，「案件的判決可以說是行業首例，法院認可了（智慧汽車）消費者的合法權益，能拿到判決是很有意義的一件事。」

張女還透露，她加入了多個智慧汽車維權車主群，每個群約有200多人，所有人沒有一個能拿到自己車輛的完整數據，在這次一審勝訴的消息傳來時，「維權群裡沸騰了，大家都特別激動」。

在這麼多人當中，目前只有她的案子獲得法院認可，認為特斯拉之前向消費者提供的數據是不完整的，確認消費者有權獲取完整行車數據的權利。

09/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

特斯拉電動車

