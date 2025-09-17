　
華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　9月起全航線、艙等吃得到

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

▲中華航空與Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點、飲品及冰淇淋，9月底起台灣出發全航線、全艙等皆可享用，另也同步推出相關聯名商品，即日起於華航eMall網站開放預購。

華航表示，Care Bears™愛心小熊，以繽紛色彩及象徵不同心情的肚皮徽章，在世界各地掀起復古熱潮，華航9月底起將陸續推出聯名機上餐點，自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍。

華航指出，以茶為底蘊的五桐號設計多款融合茶香及水果風味的機上甜點，如烏龍小雪餅、草莓千層夾心派及紅心芭樂綠茶冰淇淋等，將分別於台灣出發區域線經濟艙供應。飲品部分，百香果紅茶氣泡飲於全航線商務艙及全艙等提供；飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

華航此次也推出一系列Care Bears™愛心小熊限定聯名周邊商品，包括歡樂熊（Cheer Bear）、愛睡熊（Bedtime Bear）、活力熊（Funshine Bear）、多愛熊（Love-a-lot Bear）、生日熊（Birthday Bear）及甜夢熊（Sweet Dream Bear）等絨毛玩偶吊飾。

華航說，另有造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋及撲克牌等，即日起於華航eMall網站開放預購，10月1日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售。

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼中華航空攜手知名手搖品牌五桐號，與美國經典品牌 Care Bears™愛心小熊跨界聯名，推出機上全新甜點。（圖／記者周湘芸攝）

另外，長榮航空與日本潮流品牌Maison Kitsuné推出全套過夜包、睡衣，融合品牌經典元素「狐狸圖騰」，於10月3日開航的桃園-達拉斯航線使用，另於10月1日起桃園-紐約航線打造新菜單，皇璽桂冠艙提供A5和牛肋眼上蓋，豪華經濟艙也吃得到嫩煎牛小排。

航空業出運！美系外資在最新出爐的報告中首次將航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)納入追蹤個股，其中因客運需求落差，給予長榮航「加碼」評等，目標價上看46.5元；華航雖也看好但評等為「中立」，目標價上看22元。

