查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

▲海巡署第四岸巡總隊2010年間查獲梧棲港私菸案，涉案前中校主任因浮報獎金遭判刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

海巡署第四海岸巡防總隊勤務中心郭姓前中校主任，2010年間涉嫌浮報未參與查緝人員為有功人員，藉此詐領查緝私菸案獎勵金共144萬2000元，實際取得不法所得85萬2000元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑10年2月、褫奪公權4年，郭男不服上訴，台南高分院17日下午宣判駁回，維持一審原判。

判決指出，2010年11月18日、19日，第四岸巡總隊分別在台中梧棲港查獲「順得成號」「宏舜號」走私香菸案，共攔獲37萬9340包香菸。台中市府財政局依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」核發獎勵金總額逾744萬元，分配至主辦單位第四岸巡總隊的查緝獎勵金合計超過310萬元。依規定，每位有功人員每案最高可領3萬5千元。

但郭男為領滿獎金，被控卻將未到場或出力甚微的人員虛列為有功人員，再要求實際受領獎金的人將款項交回，由他收受。嘉義地院認定，郭男身為中校勤務主任、具司法警察身分，卻利用熟悉流程，浮報名冊並詐取款項，嚴重損害公務員廉潔形象。法官考量郭男否認犯行，並以檢舉人需額外補貼為由推託責任，缺乏悔意，因此依職務上機會詐取財物罪重判10年2月徒刑、褫奪公權4年，未扣案的85萬2000元犯罪所得宣告沒收。

郭男不服上訴，台南高分院認為一審認事用法並無不當，駁回郭男上訴維持一審原判。