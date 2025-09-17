　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

▲海巡署第四岸巡總隊2010年間查獲梧棲港私菸案，涉案前中校主任因浮報獎金遭判刑。（記者林東良翻攝）

▲海巡署第四岸巡總隊2010年間查獲梧棲港私菸案，涉案前中校主任因浮報獎金遭判刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

海巡署第四海岸巡防總隊勤務中心郭姓前中校主任，2010年間涉嫌浮報未參與查緝人員為有功人員，藉此詐領查緝私菸案獎勵金共144萬2000元，實際取得不法所得85萬2000元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑10年2月、褫奪公權4年，郭男不服上訴，台南高分院17日下午宣判駁回，維持一審原判。

判決指出，2010年11月18日、19日，第四岸巡總隊分別在台中梧棲港查獲「順得成號」「宏舜號」走私香菸案，共攔獲37萬9340包香菸。台中市府財政局依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」核發獎勵金總額逾744萬元，分配至主辦單位第四岸巡總隊的查緝獎勵金合計超過310萬元。依規定，每位有功人員每案最高可領3萬5千元。

但郭男為領滿獎金，被控卻將未到場或出力甚微的人員虛列為有功人員，再要求實際受領獎金的人將款項交回，由他收受。嘉義地院認定，郭男身為中校勤務主任、具司法警察身分，卻利用熟悉流程，浮報名冊並詐取款項，嚴重損害公務員廉潔形象。法官考量郭男否認犯行，並以檢舉人需額外補貼為由推託責任，缺乏悔意，因此依職務上機會詐取財物罪重判10年2月徒刑、褫奪公權4年，未扣案的85萬2000元犯罪所得宣告沒收。

郭男不服上訴，台南高分院認為一審認事用法並無不當，駁回郭男上訴維持一審原判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亂刀殺死18歲女友　17歲少年裁定收容
快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！
準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地
紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光
獨／謝欣穎現況曝光！　情斷王柏傑IG開嗆
「柴山傳奇英雄」過世！　山友淚崩
股市過熱！　谷月涵示警了
快訊／3律師被抓！　上銬逮捕
女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！
快訊／生一胎給10萬！　明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

花蓮警車撞待轉機車！77歲女騎士倒地昏迷　一度命危送醫急救

運動賽事平台9個月吸金近億！藏鏡人到案　檢調8路搜索

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕　奉茶精神讓山友淚崩

查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

快訊／弘仁會水房洗錢3.5億　3律師「手機偷拍筆錄」遭拘提

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！友發照悼念：一路好走

快訊／高雄鳳山運動園區驚見男屍！倒臥涼亭叫不醒　民眾嚇壞　

醉男溜出醫院闖民宅　撲倒女子欲性侵！她躲車上反鎖報警脫困

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

花蓮警車撞待轉機車！77歲女騎士倒地昏迷　一度命危送醫急救

運動賽事平台9個月吸金近億！藏鏡人到案　檢調8路搜索

揹水上山33年！「柴山守護神」洪木生謝幕　奉茶精神讓山友淚崩

查獲34萬包私菸！海巡中校灌水功勞簿騙144萬獎金　判10年2月

快訊／弘仁會水房洗錢3.5億　3律師「手機偷拍筆錄」遭拘提

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！友發照悼念：一路好走

快訊／高雄鳳山運動園區驚見男屍！倒臥涼亭叫不醒　民眾嚇壞　

醉男溜出醫院闖民宅　撲倒女子欲性侵！她躲車上反鎖報警脫困

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

北榮找出「黃斑部皺褶」視力惡化關鍵　看東西扭曲變形當心

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

瞄準AI及IP市場　中華開發跨境創新基金投資日本AI新創 Visual Bank

盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

家寧一家4口「僅妹妹認罪」！父母神情凝重離去

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

快訊／新北29歲女「14F墜樓」！爆頭搶救無效亡

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！　藏鏡人曝光

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

更多熱門

相關新聞

台南男砍友9刀致死　二審仍判11年

台南男砍友9刀致死　二審仍判11年

台南仁德2024年2月2日發生陳男刑滿出獄暫住賈姓友人家，疑因遭賈男辱罵懷恨在心，凌晨持菜刀猛砍賈男頭部後方至少9刀造成重傷，賈男事後拒絕就醫，直至同月20日被房客發現死亡，台南地院國民法官法庭依殺人未遂罪判處陳男有期徒刑11年，刑滿後再監護5年，陳不服上訴，台南高分院17日駁回上訴維持原判。

中國海警闖金門水域　海巡4艇併航驅離

中國海警闖金門水域　海巡4艇併航驅離

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

1男1女受困大安溪出海口沙洲　

新北深澳港操演　海巡中油跨域合作強化應變

新北深澳港操演　海巡中油跨域合作強化應變

關鍵字：

海巡浮報詐領獎金二審駁回上訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面