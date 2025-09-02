　
社會 社會焦點 保障人權

「沈伯洋反映遭偷拍」現場還原　警確認他未報案：歡迎提供事證

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋8月31日接受《話時代人物》節目專訪時聲稱，自己抓到家門前曾出現裝有針孔的可疑機車，將針孔攝影機偽裝成螺絲，電池收在坐墊下，研判想藉由偷拍掌握他行蹤，沈說報警不到1小時，涉案機車就消失，他當下有抄下車號，但警方追查至今仍無結果、陷入死局。對此北市警局清查，確認從去年10月遭遇此事迄今，整個大安分局沒有沈的報案紀錄，警方紀錄沈反映車號後，調閱車行軌跡、監視器並查詢車主，發現並無可疑、或足資證明有犯罪行為之處，加上沈迄今尚未報警提告，澄清警方絕非吃案或行政怠惰。

台北市警局1日傍晚緊急說明後，沈伯洋深夜在臉書連發兩文強調「我沒有說不提告」、「警政署（回應單位應為台北市警局）回覆給記者的也沒這樣寫」，經媒體向轄區大安分局查證後，確認去年10月警方知悉沈憂心住家遭可疑機車偷拍後，立即火速調查並回覆立委查詢結果，並詢問沈是否報警提告，以利警方後續傳喚涉案機車車主，沈明確回覆「暫不提告」。

北市警局昨天緊急徹查，確認沈伯洋迄今未針對機車偷拍案件有報案、開案調查記錄，系統內也無這起事件相關其他行政法規函處紀錄。轄區大安分局強調，歡迎沈伯洋委員提供事證並提告，警方定依法全力偵辦。

對此知情人士透露：去年警政署副署長李西河接任台北市警局長後，遵照歷屆局長的公務禮儀慣例，逐一拜訪台北市各行政區的立委並垂詢地方治安政策，去年10月李西河在大安分局長黃水願、立委住處轄區和平東路派出所長王聖杰陪同下拜訪沈，沈當天向李西河反映住處門口有機車裝針孔情事，李立刻指示大安警方追查，但並未發現可疑處，調查過程也向沈伯洋回報。

沈伯洋1日深夜貼出疑似機車裝有針孔照片，質疑警方「原來現在是要打我被害妄想症？」北市警方僅低調表示，將持續與委員辦公室聯繫，強調如果有新事證將積極偵辦到底。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

