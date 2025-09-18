運動平台賣虛擬幣詐騙！　2負責人聲押、比丘尼也涉案

▲運動賽事平台宣稱可透過VR等技術，與明星球員互動，短時間內吸金近億元。（示意圖／Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

廖文理（ETmeta創辦人）涉嫌以元宇宙概念吸引投資，推出虛擬幣ETM投資方案，短短9個月騙走16名受害者資金。檢調認為詐騙背後由台灣區負責人吳承紘（USTD金流操盤手）及何芳菲（助理）操控，兩人遭聲押，全案持續擴大偵辦。

檢調指出，廖文理去年成立ETmeta平台，以高檔場地召開投資說明會，宣稱打造「多元化體育元宇宙」吸引運動愛好者。他以「隨時掌握全球賽事」為噱頭，並推出ETM幣投資方案，承諾保本保息穩賺不賠，成功誘騙多名投資人投入資金，最後資金流向指定冷錢包不知去向。

近日檢方發動第二波搜索，約談台灣區負責人吳承紘與其女友何芳菲到案。檢察官吳怡蒨認為兩人與廖文理構成詐騙核心，偵訊後聲押兩人，法院上午開庭審理。此外，全案牽涉多人，包括比丘尼陳秋蓮（廖文理下線），陳女被命10萬元交保並限制出境，其餘嫌犯蕭博明、謝尊傑等人則分別以10萬至20萬元交保。

調查顯示，廖文理早年曾任千禧國際投資顧問公司業務，便以高額年息吸引投資，非法招攬資金63萬美元，曾涉及印尼千禧集團未經許可在台從事銀行業務。如今重蹈覆轍，以元宇宙概念為幌，高調推廣虛擬幣投資，檢調持續追查是否涉及更大規模的跨境詐騙。