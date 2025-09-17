若被徵召會選台北市長？　王世堅急回：絕對不可能

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會今（17日）上午召開第2次會議，民進黨選對會共同召集人邱義仁表示，除了很少數有困難的例外之外，原則上通通都要在農曆年前，完成所有縣市首長提名或徵召。針對是否有興趣參與台北市長選舉，民進黨立委王世堅「惶恐」地說，自己完全沒有，也絕對不可能徵召他，而且黨內人才濟濟，像是行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、秘書長徐國勇等都是優秀、適合的人選。

民進黨上午召開選對會，並預計在下午的中執會中通過相關提案。針對是否有興趣參與台北市長選舉，民進黨立委王世堅表示，「我完全沒有，我一點點都沒有做這樣子的打算」，黨內人才濟濟，有那麼多優秀的同事，像是行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄、秘書長徐國勇等，民進黨有很多優秀、適合的人選，「所以我一點都不敢這樣想，我也從來沒有做這個規劃」。

王世堅說，在他的人生規劃中，現在又回到立法院，能好好擔任立委，把政治理想、心裡盼望能去為國家做的事，他覺得自己很認真在做，也做得很好。

王世堅認為，以徐國勇、莊瑞雄等過去的貢獻、資歷、能力等方面都非常強，遠超過他，所以他很感謝被提起，但他完全沒有這樣的想法，「我倒是覺得他們非常適合」。王世堅舉例，鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，相信比方由她參選台北市長，那一定是非常精彩的一場首都市長寶座爭奪，這才是他認為正確的方向。

談及若被選對會徵召，是否會扛下重任？王世堅惶恐地說，「不可能徵召我！絕對不可能徵召我！這我很清楚、這我很清楚」。

而針對近期頻繁與子弟兵賴俊翰跑地方選舉，是否代表在中山大同會力挺賴俊翰？王世堅表示，對，其實各選區都有他的好朋友，如果不是現任議員，也有新人要選，他大概都是用同樣力度去支持他們。賴俊翰跟他是兩代的朋友，「我當然是優先支持他」，只是賴俊翰現在也已有這一年來很好的磨練，應該後續靠自己就可以了，他倒是不必再去幫什麼忙，現在也是賴俊翰好好發揮的時候。