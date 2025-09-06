桃園龜山警查改裝噪音車！6車不合格挨罰　還逮詐騙收簿車手

▲桃園市龜山警方昨晚配合環保局於文化一路實施改裝噪音車輛聯合稽查勤務。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為維護市民交通安全與安寧，龜山警分局昨（5）日晚間於轄區文化一路配合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查勤務，針對疑似改裝汽機車引導進行儀器檢測，總計稽查汽機車20部，其中6部不合格，由環保局當場依據噪音管制法裁罰並限期改善。此外，另組警員根據線報，在周邊查獲賴姓收簿車手到案，依詐欺、洗錢防制法移送桃園地檢署偵辦。

龜山警方指出，為有效嚇阻改裝噪音車輛，警方在轄區文化一路配合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查勤務，同時段規劃警力於轄區忠義路執行嚴重超速違規拍照取締，讓改裝噪音車輛無所遁形，有效維護交通安全及還給市民寧靜生活。總計規劃10名員警名擔任機巡組，攔查疑似改裝汽機車引導進行儀器檢測。

龜山警方表示，經過整晚稽查結果，總計稽查20部汽機車，其中不合格共計6部，由環保局當場依據噪音管制法裁罰並限期改善。

另一方面，龜山派出所受理民眾求職詐騙提款卡及密碼，被害人將卡片放在指定地點，晚間發現帳戶有多筆款項，立即報警處理，龜山警方除執行噪音查察行動外，也對詐騙案展開調查，調閱周邊監視器查獲一名賴姓收簿車手到案，偵訊後依詐欺、洗錢防制法移送桃檢偵辦，並向上溯源追緝上游詐騙集團。

龜山警分局長張鶴瓊強調，改裝噪音車輛夜間於市區呼嘯而過，除製造噪音外，車輛任意改裝也會造成行駛上安全，籲請民眾絕對不要任意改裝噪音車輛零組件，以確保行車安全，龜山警方將持續針對改裝噪音車輛加強攔查通報，並配合環保局聯合稽查，以維護市民交通安全與寧靜生活。