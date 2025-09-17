讓阿里再次偉大？　馬雲現身酒吧「高管陪同」、傳介入公司決策

▲馬雲現身阿里巴巴園區酒吧。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲自淡出公司治理之後，復出的傳聞從未停歇。今年以來，馬雲已多次現身公開場合，昨（16）日晚間更出現在阿里園區一家酒吧，並由高管邵曉鋒陪同。彭博則報導，馬雲近來積極參與公司決策，是5年來介入程度最強。相關消息一出，阿里巴巴股價今早創近4年高點，一度漲到161港元。

綜合陸媒報導，9月16日晚間，馬雲在邵曉鋒陪同下，現身阿里B區HHB酒吧。馬雲身穿深色T恤和白色短褲，頭戴白色鴨舌帽，看上去心情不錯。當馬雲被認出後，酒吧內眾人大喊「馬老師」並拍照，馬雲揮手致意後戴上口罩。

據報導，HHB音樂酒吧是由馬雲於2019年1月創辦的線下音樂體驗空間，以「平頭哥」命名，入口處設有名人簽名牆，工作人員工作服印有「生死看淡，不服就乾」標語。

▼邵曉鋒陪同馬雲現身酒吧。（圖／翻攝微博）

今年以來，馬雲已多次公開現身，引發是否「回歸」的討論。2月，馬雲現身阿里杭州園區，與員工揮手致意。4月，阿里雲新財年啟動會舉行，馬雲到場演講。5月，馬雲現身阿里總部「創業公寓」湖畔小屋。6月，馬雲現身阿里餓了麼廠區，並參加淘寶閃購周會。8月，馬雲探訪「螞蟻森林」。

彭博9月16日報導，馬雲已開始重返阿里巴巴園區，在公司事項中的直接參與度達到了五年來最高。知情人士稱，自2019年卸任董事局主席以來，目前是61歲的馬雲最「親力親為」的時候。

知情者透露，馬雲在幕後指揮的跡象越發清晰，最明顯之處或為阿里巴巴轉向人工智慧，以及向電商競爭對手京東和美團宣戰。此外，阿里內部留言板貼著「MAGA」的夢想，即讓阿里巴巴再次偉大（Make Alibaba Great Again），並且正由馬雲來實現這項使命。

▼阿里巴巴園區HHB酒吧。（圖／翻攝微博）