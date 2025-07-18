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陸女夜遊西湖偶遇馬雲　他騎7.3萬元自行車笑回：很涼快

記者黃翊婷／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲已淡出大眾視野許久，近日有一名女網友在西湖偶遇騎自行車的馬雲，她激動打招呼，馬雲則微笑回應「很涼快」，同時也不忘提醒女網友注意安全。這段19秒的影片公開之後，掀起中國網友熱議，還有眼尖網友發現，馬雲騎的自行車要價人民幣1.8萬元（約新台幣7.3萬元）。

中國網友偶遇馬雲。（圖／翻攝自微博）

▲女網友偶遇馬雲。不過，該名女網友的小紅書帳號被平台判定疑似存在風險，目前無法查看。（圖／翻攝自微博）

小紅書用戶「旺仔不禿頭」17日晚間在西湖偶遇馬雲，當時馬雲穿著一身運動服、頭戴白色帽子，悠閒騎著自行車，她認出馬雲之後激動詢問，「是馬老師嗎？」馬雲也立刻轉頭微笑回應。

女網友詢問馬雲是不是也來夜騎，馬雲回答「很涼快」，還不忘提醒女網友注意安全。影片公開之後，引發中國網友熱議，「馬老師狀態不錯」、「北山街確實騎行很舒服」、「馬老師一車之力把夜騎西湖帶火了」；還有眼尖網友發現，馬雲騎乘的自行車和自己的同款，價格大約是人民幣1.8萬元（約新台幣7.3萬元）。

杭州西湖可以說是馬雲人生中最重要的地方，他年少時曾在西湖擔任外國觀光客的導遊，進而結識來自澳洲的Morley一家人，雙方成為好友，並從此改變他的人生之路。馬雲還曾在2017年的世界浙商大會上直言，他已經想好自己的墓誌銘內容，只要寫下「杭州佬喜歡太極拳，幹過很多事，順便還做了一個企業」這句話即可。

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