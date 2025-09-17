「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

▲膠原蛋白增生劑NeoFilera妮芙蕾澎怦針能精準高效刺激膠原再生。

圖、文／晶鑽診所提供

新型態膠原蛋白 全方位保養修護

針劑微整進入新時代，醫美保養逐漸成為日常生活的重要一環。隨著膠原蛋白流失成為女性抗老的關鍵議題，市場對膠原增生劑產品需求大幅提升，高效且安全又溫和的膠原蛋白增生劑將成為現代女性首選。

作為新型態進化的膠原蛋白增生劑NeoFilera妮芙蕾澎怦針，精準高效刺激膠原再生，突破傳統限制，全面滿足老化肌膚需求，擁有年輕時的彈性與支撐感、緊實與彈潤，為熟齡肌膚帶來更自然的澎潤感。

獨家雙效技術，突破性實現自然×安全×有效

NeoFilera妮芙蕾澎怦針以獨家雙乳化製程，CMC（羧甲基纖維素）立即填充，PDLLA（聚雙旋乳酸）啟動自我修復，致力於帶來既溫和又有效的澎潤感受。其特殊包覆技術與奈米晶球構造，兼顧安全性與親膚性，讓保養過程更安心。經使用者實際體驗觀察，膚質明亮度與彈性在一段時間內逐步提升，呈現自然、有感的改變，恰如其分、不著痕跡。

憑藉自然漸進的改善效果與高穩定性，NeoFilera 妮芙蕾獲得多位消費者、明星藝人正面回饋，使用經驗普遍良好，成為膠原蛋白增生劑人氣選擇。隱形有感、不動聲色地找回緊緻光采，正是它備受推崇的魅力所在。

醫師專業肯定，為NeoFilera產品實力背書

NeoFilera代表膠原蛋白療程的一次重要進化，不僅自然、安全、有效，也帶來極佳的使用體驗與穩定成果。這項來自台灣MIT製造的創新技術，正悄然成為醫美市場中備受矚目的新典範。

自2025年推出以來，NeoFilera便廣受保養與醫美領域關注，憑藉細緻的質地與漸進式的改善特性，獲得眾多專業醫師的高度肯定。作為新世代的膠原調理方案，NeoFilera強調「自然呈現、溫和有效、使用安心」，正呼應當代女性對保養趨勢的全新期待。

歷久彌新，17年專業淬鍊的晶鑽診所

晶鑽診所深耕醫美領域17年，秉持穩健經營與誠信服務，持續引進精緻、安全且具前瞻性的保養技術，打造值得信賴的品牌形象。無論是療程設計、品質控管或顧客體驗，皆以細緻與專業為基礎，陪伴無數顧客完成理想中的肌膚蛻變。

本次導入NeoFilera，由晶鑽診所專業醫師團隊親自評估與執行，確保療程安全與效果穩定。晶鑽診所副總監呂博雅表示：「在我們長期觀察顧客需求的過程中發現，現代女性對保養的期待已不只是快速有感，而是希望變得更自然、更安全、更穩定。這次引進NeoFilera，就是我們在審慎評估後選擇的全新選項，希望帶給消費者溫和有感、效果漸進、安心信賴的美麗體驗。」

晶鑽官網：https://www.jz-diamond.com/