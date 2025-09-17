　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

▲▼NeoFilera,NeoFilera妮芙蕾澎怦針,膠原蛋白,醫美,保養,晶鑽診所。（圖／業者提供）

▲膠原蛋白增生劑NeoFilera妮芙蕾澎怦針能精準高效刺激膠原再生。

圖、文／晶鑽診所提供

新型態膠原蛋白　全方位保養修護

針劑微整進入新時代，醫美保養逐漸成為日常生活的重要一環。隨著膠原蛋白流失成為女性抗老的關鍵議題，市場對膠原增生劑產品需求大幅提升，高效且安全又溫和的膠原蛋白增生劑將成為現代女性首選。

作為新型態進化的膠原蛋白增生劑NeoFilera妮芙蕾澎怦針，精準高效刺激膠原再生，突破傳統限制，全面滿足老化肌膚需求，擁有年輕時的彈性與支撐感、緊實與彈潤，為熟齡肌膚帶來更自然的澎潤感。

獨家雙效技術，突破性實現自然×安全×有效

NeoFilera妮芙蕾澎怦針以獨家雙乳化製程，CMC（羧甲基纖維素）立即填充，PDLLA（聚雙旋乳酸）啟動自我修復，致力於帶來既溫和又有效的澎潤感受。其特殊包覆技術與奈米晶球構造，兼顧安全性與親膚性，讓保養過程更安心。經使用者實際體驗觀察，膚質明亮度與彈性在一段時間內逐步提升，呈現自然、有感的改變，恰如其分、不著痕跡。

憑藉自然漸進的改善效果與高穩定性，NeoFilera 妮芙蕾獲得多位消費者、明星藝人正面回饋，使用經驗普遍良好，成為膠原蛋白增生劑人氣選擇。隱形有感、不動聲色地找回緊緻光采，正是它備受推崇的魅力所在。

▲▼NeoFilera,NeoFilera妮芙蕾澎怦針,膠原蛋白,醫美,保養,晶鑽診所。（圖／業者提供）

醫師專業肯定，為NeoFilera產品實力背書

NeoFilera代表膠原蛋白療程的一次重要進化，不僅自然、安全、有效，也帶來極佳的使用體驗與穩定成果。這項來自台灣MIT製造的創新技術，正悄然成為醫美市場中備受矚目的新典範。

自2025年推出以來，NeoFilera便廣受保養與醫美領域關注，憑藉細緻的質地與漸進式的改善特性，獲得眾多專業醫師的高度肯定。作為新世代的膠原調理方案，NeoFilera強調「自然呈現、溫和有效、使用安心」，正呼應當代女性對保養趨勢的全新期待。 

▲▼NeoFilera,NeoFilera妮芙蕾澎怦針,膠原蛋白,醫美,保養,晶鑽診所。（圖／業者提供）

歷久彌新，17年專業淬鍊的晶鑽診所

晶鑽診所深耕醫美領域17年，秉持穩健經營與誠信服務，持續引進精緻、安全且具前瞻性的保養技術，打造值得信賴的品牌形象。無論是療程設計、品質控管或顧客體驗，皆以細緻與專業為基礎，陪伴無數顧客完成理想中的肌膚蛻變。

本次導入NeoFilera，由晶鑽診所專業醫師團隊親自評估與執行，確保療程安全與效果穩定。晶鑽診所副總監呂博雅表示：「在我們長期觀察顧客需求的過程中發現，現代女性對保養的期待已不只是快速有感，而是希望變得更自然、更安全、更穩定。這次引進NeoFilera，就是我們在審慎評估後選擇的全新選項，希望帶給消費者溫和有感、效果漸進、安心信賴的美麗體驗。」   

▲▼NeoFilera,NeoFilera妮芙蕾澎怦針,膠原蛋白,醫美,保養,晶鑽診所。（圖／業者提供）

晶鑽官網：https://www.jz-diamond.com/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
31刀狠殺女友　17歲少年跳八家將畫面曝
女大生滿身血求饒…17歲少年折返補刀！高大成：心中太多不甘心
大谷翔平飆破163公里！5局0安打6K　牛棚一局毀掉全場噓爆
不需要輝達了？　阿里新AI晶片意外曝光：重要參數「與H20相
快訊／范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分
拉麵店遭噴「姦夫淫婦」對聯　闆娘傻眼
雙颱明接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣
AirPods「即時翻譯」繁中確定年底上線　果粉嗨翻：馬上買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

「NeoFilera妮芙蕾澎怦針」掀起膠原蛋白增生劑新趨勢

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

上車舞爆紅！他喊C位女神楓葉「有股魔性」：不然1秒就想滑掉

「洲際飛彈」終局之戰　簡浩引退賽20日登場

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

陸貨車司機搞丟13塊銀磚「價值上百萬」　急尋懸賞每塊2萬人民幣

徐國勇否認台灣光復節　許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

網美聖地「伏見稻荷大社」其實很陰？　蔡桑揭密「氣場不對」的真相

《原子少年》學長驚喜現身客串！　男團成員撂狠話：當反派專業戶

高嘉瑜回鍋選議員？　游淑慧對比「綠營這3人」嘆：入錯黨挺錯人

試開箱／眼周保養功效再升級　搭載冰涼晶石舒緩更有感

17歲少年跳八家將畫面曝！19字PO文吐高深道理　31刀狠殺前女友

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

消費熱門新聞

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

7-11「芬達橘子思樂冰」買1送1

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

速食店周三會員日優惠一次看

美式賣場社團千人狂讚提神新品

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸7天

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

超夯髮品美式賣場限時搶購

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

更多熱門

相關新聞

睡不好就找這3種方法！

睡不好就找這3種方法！

現代人普遍都有睡不好的問題，雖然身體已經很累，但是腦子就是停不下來，近期就有不少厲害的療程或是單品，不僅可以透過專業的手技幫忙放鬆，也可以用香氛輔助，讓自己能夠安穩入眠。

朴信惠下午抵台！首度跨海代言美妝

朴信惠下午抵台！首度跨海代言美妝

保濕穩膚三大神器！

保濕穩膚三大神器！

蘭芝全台7專櫃僅經營到年底！

蘭芝全台7專櫃僅經營到年底！

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

關鍵字：

NeoFileraNeoFilera妮芙蕾澎怦針膠原蛋白醫美保養晶鑽診所

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／王柏傑反擊了！

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

全台變天！　米塔颱風估明生成

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面