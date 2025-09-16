海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

▲海軍參謀長邱俊榮16日出席國防部例行記者會，說明海鯤號進度。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國造潛艦原型艦「海鯤號」進入海測，海軍6月指會依照合約規劃節點，9月30日完成海上測試、11月交艦。海軍今（16日）表示，海鯤號完成各系統裝備的效能修正，及水線以下的水密測試跟水下裝備檢整，目前正在做海上測試前的整備跟相關安全評估，將依照節點先實施浮航測試，在達到潛航條件跟安全無虞後再做潛航。海軍也說，9月底完成海測是目標設定，目前都已經朝潛水、潛航跟後續全案來推動，這部分容海軍先把測試做好。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將6月底在立法院答詢時表示，海鯤號在浮航測試完成後，會進入50公尺淺水潛航，以及200公尺深水潛航，目前依照合約規劃節點，9月30日完成海上測試、11月交艦。國防部長顧立雄8月底在立法院說，潛艦部分還持續進行調校，等相關浮航完成後，具備潛航條件後，自然會進行潛航。

國防部16日上午舉辦例行記者會。媒體詢問，海鯤號預計9月底完成海測，又傳9月5日進行潛航，是否已進行？是否能維持11月底交艦期程？另潛艦預算被凍結50％，規劃何時將解凍報告送立法院？

邱俊榮說，海鯤號目前完成各系統裝備的效能修正，及水線以下的水密測試跟水下裝備檢整，已經在9月2日移泊台船的測試碼頭，目前正在做海上測試前的整備跟相關安全評估，將依照節點先實施浮航測試，在達到潛航條件跟安全無虞後再做潛航。

預算面方面，邱俊榮指出，依照114年凍結50%，在原型艦通過海測後，將會安排到立法院實施專報來爭取解凍。有關整個海上測試，海軍持續依照合約做專案管理，重要是維持測試的安全品質，會督導台船依照建造規範的履約跟交艦，依照合約精神來達到全案推展。

媒體追問，9月底完成海測？邱俊榮說，目前在海測中，因為當初9月是目標設定，目前都已經朝潛水、潛航跟後續全案來推動，這部分容海軍先把測試做好，按節點跟安全。