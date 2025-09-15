　
社會 社會焦點 保障人權

台積電嘉義廠又有事！外包工傳角鐵對打爆頭　2人受傷暫停施工

▲▼ 台積電嘉義廠再度發生工安 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 台積電嘉義廠日前發生工安，又發生外包商工人互毆  。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台積電選在嘉義科學園區興建先進CoWoS封裝廠，5月至今發生6起工安意外，雖經台積電高層派員進駐加強管理督導，昨(14日)卻傳出結構體工程下包商雇用的兩名工人疑似因工作分配有嫌隙，一言不合互毆，據傳還拿角鐵打到頭部受傷，在台積電強力介入下，該包商被要求暫停進場。

台積電嘉義廠區自今年5月到現在已發生6起工安意外，為加強工安，台積電全體總動員，除加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，政府單位人員加入工安輔導，更以前所未有的創舉對施工安全管理「上緊工安發條」，以杜絕工安事故再發生。

但卻在昨14日發生工人互毆事件，職安署南區職業安全衛生中心隨即發動調查，據了解，兩名隸屬同一負責結構體工程的鋼筋作業包商男工人，疑似工作分配不滿產生嫌隙，發生口角衝突後兩人互毆，2人都受傷但未向警消報案。

南區職衛中心說，事後沒多久，承包商就被台積電要求暫停進場，目前該工班施工區域先停工，由於此案不是一般職業災害，算是職場中的不法侵害，後續會進一步了解包商針對類似狀況有沒有預防配套或管理機制，將列入日後查核要項。

