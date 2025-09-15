拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

▲彰化「黑手牌」蛋黃酥遇到企業想訂購5萬顆，卻遭到老闆陳永聰拒絕。（圖／翻攝自聰哥團長蛋黃酥官網）

圖文／CTWANT

中秋節將至，許多糕餅名店忙翻。一般通常希望訂單越多越好，不過彰化有一家「黑手牌」蛋黃酥，今年遇到有企業一口氣想訂購5萬顆來分送員工，結果被老闆陳永聰拒絕，「為了永續經營，只好說抱歉了」。

陳永聰向《自由時報》坦言，做生意當然希望訂單越大越好，但不能為了接一個超級大單，就犧牲其他眾多的小訂戶，這不是細水長流的經營之道，「因為蛋黃酥主攻中秋檔期市場，超級大單今年買來送給員工或是客戶，明年繼續下訂的機率應該很小」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳永聰透露，「黑手牌」蛋黃酥一開始沒名氣，是靠著親朋好友的少量支持起家，好口碑打出市場。因此對他而言，每筆訂單就算是1、2盒十分珍貴，小訂單累積下來，從初次光顧到變成熟客，「黑手牌」蛋黃酥就是無數個熟客的送禮和推薦，才有今天的地位。

陳永聰表示，今年中秋檔期不只有企業一口氣要訂5萬顆，還有好幾個人來電，一訂就要5、600盒，但他都只能拒絕說抱歉。因為今年接了大筆訂單，明年不一定還有，不如靠眾多的小訂單比較實在，尤其蛋黃酥市場淡旺季分明，在人力有限的情況下，只希望照顧更多的小訂單，才能讓生意長久。

另外，陳永聰在台南當婦產科醫師的女兒陳怡婷，也會抽空回老家幫忙賣蛋黃酥，讓他笑說：「女兒忙到沒時間學作蛋黃酥，只能幫忙站台賣蛋黃酥，超級貼心」。

延伸閱讀

▸ 44歲男副總裁換工作「1年投1500份履歷沒人要」 為養家喊：清糞也願意

▸ 長輩「同公司待十年」領10萬工時爆肝 她勸跳槽卻被酸：你出社會了？

▸ 原始連結