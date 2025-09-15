　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

彰化「黑手牌」蛋黃酥遇到企業一口氣想訂購5萬顆，遭到老闆陳永聰拒絕。（圖／翻攝自聰哥團長蛋黃酥官網）

▲彰化「黑手牌」蛋黃酥遇到企業想訂購5萬顆，卻遭到老闆陳永聰拒絕。（圖／翻攝自聰哥團長蛋黃酥官網）

圖文／CTWANT

中秋節將至，許多糕餅名店忙翻。一般通常希望訂單越多越好，不過彰化有一家「黑手牌」蛋黃酥，今年遇到有企業一口氣想訂購5萬顆來分送員工，結果被老闆陳永聰拒絕，「為了永續經營，只好說抱歉了」。

陳永聰向《自由時報》坦言，做生意當然希望訂單越大越好，但不能為了接一個超級大單，就犧牲其他眾多的小訂戶，這不是細水長流的經營之道，「因為蛋黃酥主攻中秋檔期市場，超級大單今年買來送給員工或是客戶，明年繼續下訂的機率應該很小」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳永聰透露，「黑手牌」蛋黃酥一開始沒名氣，是靠著親朋好友的少量支持起家，好口碑打出市場。因此對他而言，每筆訂單就算是1、2盒十分珍貴，小訂單累積下來，從初次光顧到變成熟客，「黑手牌」蛋黃酥就是無數個熟客的送禮和推薦，才有今天的地位。

陳永聰表示，今年中秋檔期不只有企業一口氣要訂5萬顆，還有好幾個人來電，一訂就要5、600盒，但他都只能拒絕說抱歉。因為今年接了大筆訂單，明年不一定還有，不如靠眾多的小訂單比較實在，尤其蛋黃酥市場淡旺季分明，在人力有限的情況下，只希望照顧更多的小訂單，才能讓生意長久。

另外，陳永聰在台南當婦產科醫師的女兒陳怡婷，也會抽空回老家幫忙賣蛋黃酥，讓他笑說：「女兒忙到沒時間學作蛋黃酥，只能幫忙站台賣蛋黃酥，超級貼心」。

延伸閱讀
44歲男副總裁換工作「1年投1500份履歷沒人要」　為養家喊：清糞也願意
長輩「同公司待十年」領10萬工時爆肝　她勸跳槽卻被酸：你出社會了？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

詐騙集團奪產連環計曝光！靠「預告登記」設局　屋主一簽被鎖死

台南3間超萌貓咪咖啡廳！日式老宅逗貓吃烤餅　享受喵星人包圍

AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

快訊／柯、應重開交保調查庭　評議6小時將於18:30當庭揭曉

國家隊級對決有望上演！　亞洲職棒交流賽11月桃園開打

空中驚魂15分鐘！　易斯達航空降落前「行動電源起火」自燃

南投縣府通過115年度總預算案　許淑華喊話中央穩定一般性補助款

南投家扶頒發190位大專生獎助學金　家扶女孩學成歸國擔綱主持

新青安開水龍頭　單身女首購想月存1.5萬購屋被打槍

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

生活熱門新聞

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

西門町賣大雕燒　標榜台灣伴手禮！他怒檢舉：真的超噁

可能有颱風！　最快生成時間曝

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

赴韓旅遊「4正妹遭軟禁、施暴」！警：沒辦法幫忙

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面