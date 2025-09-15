女學校助理「校外口愛嗨戰」17歲男學生！　最重判5年

▲女子與17歲未成年男學生的不當關係持續長達一年。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一所學校的輔導助理涉嫌與未成年17歲男學生發生性行為，在今年5月落網。到了9月11日，她在法庭上認罪，如今面臨最高5年有期徒刑。

NBC 7 San Diego、紐約郵報報導，警方是在今年5月19日接獲校方通報稱，擔任學生輔導助理的女子維勒斯（Lisette Ortega Veles）與17歲男學生發生性關係。經查，維勒斯與學生之間的不當關係持續長達一年，且多次在校外發生性交、口交等行為，且她還試圖阻止這名學生向外界透露此事。

報導指出，維勒斯是透過第三方承包商Ro Health公司在學校上班。維勒斯在5月21日落網並面臨多項性犯罪指控，包括與18歲以下受害者發生口交、與比她小3歲以上的未成年人發生非法性行為、安排與未成年人會面進行猥褻行為、與未成年人聯繫並意圖從事猥褻行為等。

根據法庭紀錄，維勒斯將於10月29日在丘拉維斯塔南郡法院接受宣判。維勒斯最高可能被判處5年州立監獄監禁。針對此案，Ro Health公司執行長魏德邁（Jeff Widmyer）發聲明表示，對於相關指控非常重視，正全力展開調查。