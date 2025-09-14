賴清德：李洋捨千萬代言不把利益放眼裡　還為國家形象減重8公斤

▲總統賴清德14日赴中南部參香也出席黨務座談。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德14日下午赴台中北屯水景福隆宮舉行黨務座談。賴清德在談話中特別提到運動部長李洋，放棄千萬代言入閣，甚至在上任前還特別減重8公斤；他認為，李洋不僅是為了當部長，而是為了國家形象，且完全不把利益放在眼裡，稱許他難怪能摘下2屆奧運金牌。

賴清德在致詞時表示，過去10年來，蔡政府和賴政府讓國家更安全，包含強化國防力量、國際合作，也扶持台灣的軍事工業、基礎工業轉型升級，不只是國家安全，產業經濟也能有好的發展。

賴清德表示，前總統蔡英文時期8年來經濟成長率達到3.2%，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國，股市也從8000多點漲到現在2萬多點。

賴清德表示，從去年開始，台灣對中國投資只佔台灣對外投資的7％，大家變成跟全世界做生意，去美日澳投資，去年經濟成長率4.84%，今年第1季5.48%，而第2季來到7.56%，比中國更好。

不過，賴清德強調，現在重點是要關注台中的中小企業，來因應美國對等關稅，行政院已經提出930億針對中小企業，幫忙受影響中小企業，希望大家可以走出來。

賴清德表示，台灣要持續和民主陣營站在一起，雖然中國對台威脅日益增加，但國際社會對台關心越來越高，不只印太國家，今年很多船艦也來到台灣海峽，保持台海是自由航行區域。

▲新任運動部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（資料照／記者林敬旻攝）



此外，賴清德還特別提到他邀請李洋出任運動部長一事。賴清德透露，當時行政院長卓榮泰徵詢李洋當部長時，李洋只問，「你是說真的還是假的？」賴清德笑說，「當時李洋手上有幾千萬代言耶！」

賴清德表示，李洋在上任前特別減重8公斤，他不希望讓外界覺得，奧運金牌離開運動界後，體重就增加而影響國家形象，李洋不是為了當部長減重，而是覺得自己代表國家，要保持很好的形象。賴清德認為，李洋完全不把利益放在眼裡，難怪可以摘下2屆的奧運金牌。