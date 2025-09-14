　
地方 地方焦點

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

▲「籠仔笱」是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「籠仔笱」是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色。。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

傳承濁水文化記憶，農業部農村發展及水土保持署南投分署與林內教芋部攜手合作，第七屆「林內搶水節」在雲林縣林內鄉烏塗村鳴槍起跑，睽違兩年再度熱鬧登場！活動以「文化傳承、產業創新、永續旅遊」為核心，兩日規劃豐富內容，從競賽到體驗，邀請民眾共同感受濁水溪流域的文化魅力。

今年搶水競賽特別邀集雲林縣內國小、國中與高中共15組隊伍同場角逐，參賽學生在泥水中重現濁水溪水利智慧，不僅展現合作、勇氣與堅毅精神，更喚醒地方記憶，將農村傳統文化以年輕活力傳承下去。濁水溪流域因肥沃的黑泥土孕育出優質農產與獨特文化，其中以林內芋頭最具代表性。農業部農村發展及水土保持署南投分署表示，自2016年起即輔導烏塗社區推動芋頭品牌，傳承「搶水文化」，並成立全台唯一四季皆可採芋的食農教育場域「林內教芋部」。

該場域不僅開發多樣化的食芋體驗行程，也串聯周邊青農推廣在地農產與食農教育，成功打造優遊農村品牌的亮點路線。透過將農產特色與文化底蘊轉化為具體旅遊體驗，讓民眾能從芋頭生產認識土地價值，從搶水文化理解歷史脈絡，進而深度體驗兼具教育性、文化性與休閒性的農村魅力。

▲「籠仔笱」是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年搶水競賽特別邀集雲林縣內國小、國中與高中共15組隊伍同場角逐。（圖／記者游瓊華翻攝）

林內教芋部部長林建安表示，「籠仔笱」是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色。為農民於圳道進水口以竹編設施攔水引流的傳統技術，雖於1978年後逐漸消失，但其所承載的合作精神與農村智慧，至今仍具珍貴價值。

今年在南投分署的輔導下，社區開發出「濁水溪籠仔笱飲水文化教具」，讓民眾能親手操作體驗傳統水利工法。透過遊戲化的方式，傳遞早期農村「飲水思源」的精神，使這項逐漸淡出的技術得以在現代延續，並成為寓教於樂的文化傳承。

林內教芋部更推出「濁溪文教」提案，將籠仔笱教具與飲水文化結合，讓傳統水利智慧不再侷限於書本，而是透過實際操作成為可觸摸、可體驗的文化教材。設計團隊表示，這項作品不僅適合親子同樂，也能作為學校課程資源，讓下一代在寓教於樂中理解台灣土地的豐饒與人文智慧。濁水溪沿岸的農村智慧與文化魅力，正在以創新方式延續，並轉化為永續旅遊的新能量。

▲「籠仔笱」是濁水溪沿岸早期農民攔水導流的重要智慧工具，在農田灌溉與水利管理上扮演關鍵角色。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林內教芋部推出「濁溪文教」提案，將籠仔笱教具與飲水文化結合，讓傳統水利智慧不再侷限於書本。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


