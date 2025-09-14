魯凱星空饗宴登場　屏東三地門青葉社區用美食說故事

▲三地門鄉青葉社區「星空饗宴」。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉青葉社區9月13日晚間舉辦「星空饗宴」，以魯凱迎賓儀式揭開序幕，結合跨火祈福、社區走讀及在地料理，讓遊客在星空下感受文化傳承。餐桌料理以月桃籃拼盤、小米山肉獵人派到柴燒檸檬派，展現部落飲食創意。縣府表示，此活動已成農村餐桌代表品牌，不僅推廣農產，也帶動部落經濟與文化交流。

青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名，棋盤式的整齊街道上四處都是魯凱族藝術家的作品，街道猶如戶外美術館。今年的星空饗宴依循部落傳統迎賓儀式揭開序幕，遊客跨火祈福、手繪石板杯墊、走讀社區，感受部落敬天愛地的精神。隨後由頭目點燃「希望之火」，象徵祝福與傳承，正式展開夜晚的饗宴。

當晚的餐桌料理以在地食材入菜，呈現「文化與創意並存」的特色佳餚。首先以「月桃籃」端出開胃拼盤：清香時令水果沙拉、香烤酪梨脆餅佐特調醬、小米穀香手作麵包及傳統原民糕點，展現部落在地飲食風味，主食則是結合傳統獵人智慧的小米山肉獵人派，口感濃郁，象徵魯凱族與土地的連結，最後登場的甜點「柴燒煉乳檸檬派」，以在地食材與手作工法，為整場饗宴劃下甜美句點。

縣府農業處表示，青葉社區「星空饗宴」已成功累積口碑，已成為縣內農村餐桌活動的代表性品牌，吸引眾多遊客前來深度體驗。藉由美食與文化的結合，不僅推廣在地農產，帶動部落經濟，更深化外界對魯凱文化的認識。

青葉社區將延續「星空饗宴」品牌精神，並持續開發小旅行與文化體驗，讓更多遊客能夠以深度旅遊方式走進青葉，與部落共創美好回憶。雖然本次「星空饗宴」已圓滿落幕，但青葉社區平日亦提供特色遊程體驗，6人以上即可成行，內容包含社區導覽與風味餐點，每人僅需499元即可享受，如需DIY手作體驗則另行計價，詳情請洽青葉社區發展協會（08-7965667）。