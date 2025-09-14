男參加大士爺文化季違停　一查竟是侵占車！警拉下車上銬

▲男子參加廟會時違停，遭警方查出竟是侵占車，拒檢遭壓制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

賴姓男子日前開車前往竹山鎮參加一年一度的竹山大士爺文化祭活動，因違停遭員警攔查，發現其座車竟是侵占車，賴男一度鎖門不配合盤查，最後仍遭優勢警力強拉下車、上銬，依侵占罪嫌移送法辦。

大士爺文化祭活動於上週六（12日）登場，由南投縣長許淑華、立委游顥和馬文君、主辦單位正覺寺主委籃志文等人為活動開鑼；主辦單位今年也首度推出限量5000組的「大士爺吉祥杯」，如向觀音大士禮拜、添香油錢貳佰元以上，即可擲杯3次，其中如有一聖杯即可獲一組，另文化祭三天美食街，凡消費額達100元即贈摸彩券1張、200元2張，以此類推，連日吸引大批民眾參與， 人潮車潮湧入現場。

竹山警分局因此於13日晚間9時許執行廟會活動交通疏導勤務，沿路加強交通疏導，然而員警卻發現一台轎車在車流要道上違規停放，影響往來車輛通行；員警在上前攔查時，眼尖發現該車已被報案為侵占車；盤查過程中，駕駛卻車門深鎖、態度強硬，拒絕配合下車及查驗身分，員警立即通報支援警力到場，強制將駕駛拉下車、壓制在地並上銬。

警方查出該名駕駛為25歲賴姓男子，其向警方供稱，該台車輛是跟親戚借用，但警方於偵訊後，仍依《刑法》侵占罪將賴男移送南投地檢署偵辦；竹山警分局強調將持續加強治安維護與交通疏導，同時也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。