鬼月喝屍水超崩潰！民俗專家：3類人影響大　去負面磁場做法曝

▲北市文山區一大樓日前發現有人陳屍水塔內，住戶崩潰不已，民俗專家也提醒住戶注意事項，以免影響運勢。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台北市文山區一處社區大樓，日前因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，50戶住戶把屍水喝下肚，且時值鬼月，崩潰不已。對此，民俗專家廖大乙表示，對於3種人影響特別大，恐衝擊運勢；民俗專家楊登嵙則建議，可請法師將水塔及整棟大樓淨化，並請法師或寺廟提供喝及淨身的「淨符」，去除負面的陰晦磁場。

警方調查，男子在9月9日從自家步行進入社區後掉落水塔，社區居民在9月10日晚間就發現水質有異味，警方研判是因天氣太熱，導致屍體腐爛速度加速，社區11日上午請人清洗水塔後才發現屍體。



該大樓大約住有50住戶，聽聞恐喝到屍水崩潰不已。廖大乙表示，體弱多病的人、6歲以下孩童，還有60歲以上的老人家若喝到屍水，恐會衝擊運勢，甚至影響生理，導致精神不濟，接下來記得多做善事、以及多到廟宇走走。

另一位民俗專家楊登嵙也指出，住戶可以請法師將水塔及整棟大樓淨化，並請法師或寺廟提供喝及淨身的「淨符」，去除負面的陰晦磁場，以免陰晦負磁場影響身體健康及運勢。