生活

大醫院醫生不給問！她不解「難道要重複掛號」　網揭殘酷真相

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO到大醫院看診發現，某些有個性的醫師，不僅不讓人問問題，還會直接把人趕走。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

「誰希望自己問題一堆，只能一直麻煩問醫生？」一名女網友觀察，去大醫院看診，其實很看醫師的個性，遇到很有個性的，連問都不能問，還會直接被趕出去，「如果不能問醫生，我們還能怎麼辦，其實也是很無能為力啊！」

這名女網友在Dcard以「大醫院醫生都不太給問問題」為題發文，表示有時候遇到有耐心的醫師，可能會願意多回答，但碰上比較有個性的醫師，即使她只想問身體數據的變化，對方還會很兇地把人趕走，只告訴她結論，「現在看醫生都很怕醫生不聽我講完，或是如果有問題不讓我問。」

「如果有超過一個問題，但是是同一個科別的問題，難不成要一直重複掛號嗎？」原PO疑惑道，某些時候醫生根本不願意多回答，或是只願意看一個病症，若是主訴以外不願意回答或多聽，「但重複掛號也是感覺健保上紀錄會是一直在看醫生，大家也有跟我一樣有這樣擔憂的嗎？」

原PO坦言，病人是比較沒專業的那一方，但各種感受也是病人方在承受，「如果不能問醫生，我們還能怎麼辦？其實也是很無能為力啊，不然誰希望自己問題一堆，只能一直麻煩問醫生？」

貼文曝光後，就有不少鄉民在底下留言，「問健保啊，反正健保在的一天，就是拿多少錢做多少事，大不了你不來大醫院看」、「可能在趕業績吧，醫院高層會給壓力和看績效的」、「一樣的時間，他看越多賺越多」、「因為全民健保壓榨，又不能拒絕病人，看診一個病人得到30元台幣，要是你願意花多少時間看診？」

也有人指出，「大醫院的醫生各種嚴重特殊的案例看多了，對於平常小病較容易覺得沒事，也會覺得患者擔心太多」、「我沒遇過不回答的，只有急診太忙晚點才回答，還是你都問什麼問題？改變一下問話方式？」「有限的時間需要留給更需要的人，但大家應該不想當那種病情嚴重的」、「可以去醫學中心掛號，目前還沒被兇過」。

還有人說到，「大醫院的醫生確實大多數比較一板一眼，因為後面還有很多病人要看……如果你問的不是真的直接關於病症的問題，通常醫生很懶得跟你聊那麼多，因為你看起來就沒什麼大礙，對他來說你的症狀就是吃藥多休息避開過敏原，時間久了就會很好了」、「小病跑去醫學中心，有些醫師會不高興妳在浪費醫學中心量能，越有名醫師越是如此；沒有做功課他會解釋不完，所以不想講。妳可以考慮去診所或中小型醫院，他們大部分的經營理念是盡可能跟病人溝通」、「可以挑一些沒那麼熱門的醫生，他們時間壓力較小，會比較有時間和耐心回答病人的問題」、「不要有名醫情節，找病人少的醫師，尤其年輕的，或許他會比較有意願跟時間來聽你解釋」。

