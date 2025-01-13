　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾翻佛陀問病圖合約！律師驚：第1次見這麼大器的著作權合約

▲▼畫家李健儀10年前就曾在臉書po文，提到慈濟「盜圖」風波的來龍去脈。（翻攝自李健儀臉書）

▲畫家李健儀10年前就曾po文解釋「盜圖」風波的來龍去脈。（翻攝自李健儀臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

大林慈濟醫院壁畫「佛陀問病圖」盜圖爭議掀口水戰，證嚴上人徒弟釋昭慧認為，原作者李健儀和慈濟創辦人證嚴法師皆是受害者。有律師表示，自己曾在該間醫院服務十年，期間看過院內合約，包括該幅圖的著作權合約。令他印象很深是畫家的大器，「只是因為『視角』的不同，所認知到的『真相』也有不同。」

律師姜讚裕12日發文表示，佛陀問病圖的著作權議題，讓他看了很是不捨，畢竟自己曾在該間醫院服務十年。他當時從記者工作離任後，因緣際會下轉職到那間醫院，負責協助醫療糾紛處理與法務業務，醫院的合約大多都看過，包括該幅圖的著作權合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

印象很深的原因是，這是他第一次看見這麼大器的著作權合約，「第一次看到這麼大器的著作權合約啊！合約不都是錙銖必較的嗎？」他進一步說明，著作權有分「著作人格權」及「著作財產權」，前者包括：公開發表權、姓名表示權、同一性保持權。

後者則包括：重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權等等。若按照《著作權法》第12條第1項規定，出資聘請他人完成之著作，原則上是以該受聘人為著作人，但契約約定卻是以出資人為著作人者。

但畫家，也就是著作權人，是以400萬元的代價，提供一幅2公尺乘2.3公尺的油畫，「合約中同時約定改作、重製或展示之權，甚至連姓名表示權、同一性保持權都願意轉讓。所以，才會感到印象深刻，感佩畫家很大器、很發心的呀！」

至於把原作繪製成巨幅壁畫是否違背約定？姜讚裕認為，其實合約的約定應該可以認定，「今天這件事情的各方，本來就都是熟識的，只是因為『視角』的不同，所認知到的『真相』也有不同，但是不是可能直接透過面對面的溝通來調和？」另外，因為有聽說可能會循法律途徑解決，他直呼希望那只是一個說法，「執業這麼多年，深刻理解到訴訟當中沒有贏家！」

姜讚裕感嘆，在程序中，再細節、再微小的事都會被攤到陽光下做判斷，「就不必提訴訟的延宕，一顆心懸在訴訟當中的忐忑，真不是一個慘字了得！」直言「縱使有了勝敗，勝了也是慘勝！況且此事距今已逾二十年，白雲蒼狗、滄海桑田，相關人等的記憶真還在？還能還原當年的事實真相？」因此與其追求各人的「真相」，倒不如相互善解、包容，拉近彼此的「視角」，更能圓融圓滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／鬼鬼未婚生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話
八炯出車禍！　機車橫躺路面
「薑母鴨父子」勾結詐團水房　海賺30億
豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自
染毒消失4年「一度傳下海陪酒」　澤尻英龍華近況驚豔
9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

台鐵便當去年賣破8億創新高　「票價調漲方案」2月闖關董事會

彰化月影燈季燃燒你的偵探魂！八卦山大型實境解謎挑戰想像力

不想結婚！長輩搖頭「以後年夜飯只有1人」　年輕人真實反應曝光

YTR直播111釘孤枝「抖內金額」排行曝！館長排第3　少19倍超失常

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

曾翻佛陀問病圖合約！律師驚：第1次見這麼大器的著作權合約

上班脫口「直白4字」主管不悅！　過來人秒懂：後面要接其他句子

出國玩「訂房填綽號」尷尬了！旅伴4巨雷惹怒他　一票人氣笑

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

台鐵便當去年賣破8億創新高　「票價調漲方案」2月闖關董事會

彰化月影燈季燃燒你的偵探魂！八卦山大型實境解謎挑戰想像力

不想結婚！長輩搖頭「以後年夜飯只有1人」　年輕人真實反應曝光

YTR直播111釘孤枝「抖內金額」排行曝！館長排第3　少19倍超失常

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

曾翻佛陀問病圖合約！律師驚：第1次見這麼大器的著作權合約

上班脫口「直白4字」主管不悅！　過來人秒懂：後面要接其他句子

出國玩「訂房填綽號」尷尬了！旅伴4巨雷惹怒他　一票人氣笑

鐵道局揪9件違規開罰　台鐵董座提申訴：法規認知有落差

不怕撞斷腿！阿里山林鐵軌道再傳5遊客擅闖　乖乖站一排等開罰

雲林麥寮肉鵝場爆發H5N1！　動防所撲殺402隻肉鵝、列管12禽場

自爆找過王婉諭！蔡壁如：就算黨內不高興　也應團結「敵人的敵人」

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

《白月梵星》7台詞：如果我的路是走下去，那你的路就是放下

金融創新邁向國際　玉山發行結構型商品連結合作編製ESG指數

花蓮便當店遭砸！1男凌晨「3度折返砸店」　調監視器驚見前親家

45%竹笙檢出農藥、重金屬！北市抽驗年節食品　違規品項一次看

網紅八炯「車禍被追尾」　機車躺路面！網友毛爆：想起陳梅慧

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

高雄「吉伊卡哇」小提燈亮相　限時2天開搶

貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒了

半台灣凍白最冷時刻　19縣市警報現6°C

高考起薪55K「報考人數卻狂降」　年輕人揭關鍵！

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

妻拿走16萬年終「只留2千包給公婆」！夫聽原因心寒

薪水多還是離職！他曝找工作「1條件超重要」

還有強冷空氣！　最低溫時間曝

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

館長才釘孤枝　隔天「整條手臂打石膏」！

更多熱門

相關新聞

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

大林慈濟醫院壁畫「佛陀問病圖」盜圖爭議演變口水戰，證嚴上人徒弟釋昭慧抨擊，李承道突然為父親發聲是在蹭熱度，遭到網友抨擊後，釋昭慧又發文駁斥，「我何時說過，慈濟壁畫風波『應該翻篇』？」並把炮口對上一位「罵人先生」。對此，許常德自己對號入座，寫下489字反擊。

釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

慈濟盜圖補救　畫家兒怒：自己拆了吧

慈濟盜圖補救　畫家兒怒：自己拆了吧

關鍵字：

佛陀問病圖著作權盜圖慈濟醫院釋昭慧李健儀姜讚裕

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面