曾翻佛陀問病圖合約！律師驚：第1次見這麼大器的著作權合約

▲畫家李健儀10年前就曾po文解釋「盜圖」風波的來龍去脈。（翻攝自李健儀臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

大林慈濟醫院壁畫「佛陀問病圖」盜圖爭議掀口水戰，證嚴上人徒弟釋昭慧認為，原作者李健儀和慈濟創辦人證嚴法師皆是受害者。有律師表示，自己曾在該間醫院服務十年，期間看過院內合約，包括該幅圖的著作權合約。令他印象很深是畫家的大器，「只是因為『視角』的不同，所認知到的『真相』也有不同。」

律師姜讚裕12日發文表示，佛陀問病圖的著作權議題，讓他看了很是不捨，畢竟自己曾在該間醫院服務十年。他當時從記者工作離任後，因緣際會下轉職到那間醫院，負責協助醫療糾紛處理與法務業務，醫院的合約大多都看過，包括該幅圖的著作權合約。

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印象很深的原因是，這是他第一次看見這麼大器的著作權合約，「第一次看到這麼大器的著作權合約啊！合約不都是錙銖必較的嗎？」他進一步說明，著作權有分「著作人格權」及「著作財產權」，前者包括：公開發表權、姓名表示權、同一性保持權。

後者則包括：重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權等等。若按照《著作權法》第12條第1項規定，出資聘請他人完成之著作，原則上是以該受聘人為著作人，但契約約定卻是以出資人為著作人者。

但畫家，也就是著作權人，是以400萬元的代價，提供一幅2公尺乘2.3公尺的油畫，「合約中同時約定改作、重製或展示之權，甚至連姓名表示權、同一性保持權都願意轉讓。所以，才會感到印象深刻，感佩畫家很大器、很發心的呀！」

至於把原作繪製成巨幅壁畫是否違背約定？姜讚裕認為，其實合約的約定應該可以認定，「今天這件事情的各方，本來就都是熟識的，只是因為『視角』的不同，所認知到的『真相』也有不同，但是不是可能直接透過面對面的溝通來調和？」另外，因為有聽說可能會循法律途徑解決，他直呼希望那只是一個說法，「執業這麼多年，深刻理解到訴訟當中沒有贏家！」

姜讚裕感嘆，在程序中，再細節、再微小的事都會被攤到陽光下做判斷，「就不必提訴訟的延宕，一顆心懸在訴訟當中的忐忑，真不是一個慘字了得！」直言「縱使有了勝敗，勝了也是慘勝！況且此事距今已逾二十年，白雲蒼狗、滄海桑田，相關人等的記憶真還在？還能還原當年的事實真相？」因此與其追求各人的「真相」，倒不如相互善解、包容，拉近彼此的「視角」，更能圓融圓滿。