微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

▲微熱山丘宣布即日起停止月餅生產與出貨。（圖／翻攝微熱山丘臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

知名伴手禮品牌微熱山丘（SunnyHills）驚傳月餅發霉事件，13日官方在臉書坦承部分月餅出現霉斑，主因是「新產線包裝密封瑕疵」導致密閉不良，決定立即全面停止月餅出貨與生產，並啟動退費與換貨機制。此舉被超過千名網友大讚「有擔當」、「真正的良心企業」。

微熱山丘發文表示，因生產與配送已進入高峰，現階段難以進行完整的包裝檢驗與修正，因此決定先全面停售今年中秋月餅，以保障消費者食品安全。

對於已購買或已收到商品的顧客，只要憑發票即可全額退費，亦可選擇更換其他品項。尚未出貨的訂單則開放取消與退款。官方也公開道歉並承諾將重新檢討包裝程序，避免同樣情況再次發生。



大票網友正面看待微熱山丘的危機處理方式，認為該品牌在損失龐大營收下仍選擇停產與誠實面對，值得肯定。許多人紛紛留言，「會發霉說明品質好，添加劑少，有些月餅放一年都不會發霉」、「這才是企業應有的態度」、「勇於負責主動處理，非常肯定」、「了不起，負責」、「以消費者權益為優先，值得讚賞」。

微熱山丘公告全文：



致愛護微熱山丘的朋友們



近日有客戶反映我們的月餅有發霉現象，我們已經向客戶坦誠道歉並退款，同時著手調查發生問題的各種可能，經過反覆檢視之後，確認問題為月餅新的產線造成的包裝密封瑕疵，雖然屬於偶發事件，但在中秋出貨期間，我們已經沒有足夠的時間去驗證百分之百的解決辦法。



因此基於對消費者應有的基本責任，我們決定馬上停止生產今年月餅這個品項，並同時停止所有月餅的出貨，至於已經出貨給客戶的部分，我們接受所有購買含有月餅品項的客戶之退款要求(憑發票退款)，至於未出貨的部分，我們接受客戶取消訂單及退款，或經客戶同意更換其他品項。



於此我們誠懇地向所有愛護我們的客戶朋友們說聲抱歉，造成您們的困擾，而我們只能誠實的承認問題，並勇敢的面對問題及解決問題，我們必須要對得起長期愛護我們的客戶朋友們。

▼微熱山丘店家外觀。（圖／翻攝自微熱山丘臉書）