快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘認「有發霉現象」道歉退款

▲微熱山丘道歉，並且承諾能退款。（圖／翻攝臉書／微熱山丘）



記者柯振中／綜合報導

知名品牌「微熱山丘 SunnyHills」近日接獲消費者反映月餅出現發霉狀況，業者坦承因新產線包裝密封瑕疵導致問題，並決定全面停止今年月餅生產及出貨。微熱山丘強調，對已購買或訂購的客戶均可辦理退款或更換品項，並向所有支持者表達誠摯歉意。

「微熱山丘 SunnyHills」表示，接到客戶反應後，已第一時間進行調查，確認發霉原因出在新產線的包裝密封問題。雖屬偶發狀況，但由於中秋出貨期間緊迫，無法在短時間內找到百分之百的解決方案，因此選擇立即停產並停止出貨。

針對已經出貨的商品，品牌承諾將受理所有含有月餅品項的退款申請，消費者只需憑發票即可辦理。至於尚未出貨的訂單，則可由客戶選擇取消退款，或在同意情況下更換其他商品。

「微熱山丘 SunnyHills」在聲明中強調，對消費者的基本責任是誠實面對問題。他們表示，雖然發霉情況屬偶發，但仍選擇主動停產，並承諾會持續檢討與改善，以確保食品安全及品質。

品牌最後向支持者致歉，強調必須對長期愛護的客戶負責。他們表示，只有勇於承認問題、誠實面對並積極解決，才能不辜負消費者多年來的信任與期待。