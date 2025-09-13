馬斯克xAI突襲裁員500人！　Grok訓練團隊大砍近1/3

▲ xAI推出聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI無預警宣布裁員，至少500名負責訓練聊天機器人Grok的員工被解雇，占該部門總人數近1/3。

《商業內幕》報導，被裁員工12日晚間收到通知信，xAI在信中直言，「全面檢視人類數據作業計畫後，我們決定加速擴展並優先發展專業型AI導師，同時縮減對一般型AI導師角色的投入。此一策略轉向即刻生效」，接著宣告，「做為轉換業務重心的一部份，我們不再需要多數一般型AI導師職位，你和xAI的雇傭關係將到此結束。」

這波裁員來得又快又急，員工雖被告知薪資將發放至合約期滿或11月30日，但公司系統存取權限卻在收到通知當天就被終止。

數據標註（data annotation）團隊本是xAI規模最大的部門，這些員工在開發Grok過程中扮演重要角色，教會機器人如何透過對原始資料進行情境分析和精準分類來認識世界。

《商業內幕》取得的消息顯示，資料標註員專用的Slack群組12日下午還有逾1500人，但至當晚已驟降至僅剩1000餘人，且正持續減少。xAI當晚也在X平台發布徵才消息，喊話將專業型AI導師團隊「擴增十倍」。

不過裁員並非毫無徵兆，消息人士透露，幾天前已有包括團隊前主管在內的多名高級員工Slack帳號被停用，接著員工陸續被一對一約談。主管詢問他們的職責範圍、專案進度及工作成果，甚至要求推薦表現優秀的同事。

11日晚間xAI突然預告重組團隊，要求特定員工放下手邊工作，接受一連串能力測驗，須在12日上午前完成。據悉，這些測驗涵蓋STEM、程式設計、金融、醫學等傳統領域，也包括Grok「個性與模型行為」、「網路酸民與末日論者」等特殊項目，甚至還有影音內容及安全防護測試。

這項通知是由近期成為團隊負責人的帕西尼（Diego Pasini）發出，今年1月才加入xAI。LinkedIn資料顯示，他目前正於賓州大學華頓商學院休學中。但當一名員工對下班後必須接受測驗的安排表達不滿時，他的Slack帳號很快就被停用。