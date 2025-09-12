　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永續評比史上最佳！台中市獲「三冠王」　盧秀燕勇奪典範首長獎

▲台中市在「宜居永續城市獎」蟬聯三年Outstanding，永續治理再創里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市在「宜居永續城市獎」蟬聯三年Outstanding，永續治理再創里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府以卓越實力，創下歷年最佳紀錄，獲得台灣永續評比「三冠王」榮耀，秘書長黃崇典11日率領市府團隊北上，出席「2025亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，代表市政府接受最高榮譽獎項。

市長盧秀燕榮獲「2025台灣傑出永續治理首長獎」最高等級「典範」殊榮，卓越的永續施政領導力獲肯定，永續長黃崇典秘書長勇奪「2025亞太永續行動獎-頂尖永續長獎」，成為六都唯一且首位獲獎的政府機關永續長，而在「2025亞太永續行動獎-宜居永續城市獎」評比，台中市連續三年獲得最高等級「Outstanding」佳績，永續施政成果獲國內外肯定，永續治理成果邁向新的里程碑。

秘書長黃崇典表示，盧秀燕市長上任後，成立全國首個隸屬市長轄下之永續專責辦公室「永續發展及低碳城市推動辦公室」，更與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，擘劃台中永續施政藍圖，透過「永續淨零三部曲」政策，制定「台中市永續淨零自治條例」，推動淨零入法，將永續行動全面融入城市治理的每個環節，全方位落實17項聯合國永續發展目標（SDGs）。

秘書長黃崇典獲得「頂尖永續長獎」，卓越的專業能力與管理智慧備受肯定。黃崇典秘書長在台中市政府服務超過三十年，曾主導制定「台中市發展低碳城市自治條例」，為台中奠定發展低碳城市的基礎，在盧市長上任後，擔任市府的永續長，更以永續藍圖擘劃師的角色，協助將市府施政與聯合國永續發展目標（SDGs）連結，督導各局處創新與研提永續專案計畫，是協助台中發展為低碳城市，進而推動台中邁向永續淨零轉型的重要推動者。

在盧市長領導下，市府團隊屢獲永續佳績。在2024年「國際碳揭露專案」（Carbon Disclosure Project, CDP）評比，榮獲最高等級「A級城市」殊榮，讓台中市躍升為全球氣候治理頂尖城市；此外，本市至今已發表的2021年及2023年自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名的殊榮，此次獲獎可謂實至名歸，引領台中邁向永續典範城市。

宜居永續城市獎方面，以「幸福永續、富市臺中3.0」為主題，展現盧市長在環境、社會及經濟永續面向推動的成果。在環境永續面向，以2050年達成淨零排放為目標，率領市府首長全員通過ISO 14064-1：2018內部查證員認證，展現提升市府團隊淨零碳排專業能力的決心，積極推動捷運「七線齊發」，打造歷來最大規模的綠色運輸系統。在氣候調適行動上，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，並推動「藍天白雲行動計畫」，2024年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市。

社會永續面向，響應聯合國「不遺漏任何人」理念，積極推動從幼到老的全齡服務。推動「公托倍倍增」、「區區親子館」、「公幼再加量」政策，全國首創市府托嬰中心，「幸福台中凍卵 凍精補助計畫」補助金額全國最多，打造願生樂養的育兒環境；興建「台中好宅」實現居住正義，目前完工及開工戶數已達10,231戶，提前兩年達標，提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，青壯年承租比例達7成，為全國最高；在高齡友善照顧方面，台中的行政區長照服務涵蓋率達百分百，長照資源分佈為全國第一；更在《遠見雜誌》評比中，生活品質面向連續三年蟬聯六都第一，被譽為「生活質感首善之城」。

經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，根據經濟部2025年第二季統計資料，台中市公司、商業登記指標，創下連續17季保持4項以上冠軍，顯見台中擁有穩健的投資環境；全國首創「臺中購物節」，2024年帶動全國700億經濟產值，消費登錄金額353億，連續5年蟬聯全國第1，引領地方與國家經濟共同成長。

秘書長黃崇典表示，台中市在永續評比表現亮眼，歸功於市府團隊的努力及市民的支持與信任，為展現永續施政成果，台中市政府參與「2025亞太永續博覽會」，於11日至13日在台北世貿一館展出，歡迎民眾前往「台中市政府」主題館參觀，分享台中永續成果的榮耀。

▲台中市在「宜居永續城市獎」蟬聯三年Outstanding，永續治理再創里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市在「宜居永續城市獎」蟬聯三年Outstanding，永續治理再創里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平控龔益霆性侵　轉北檢偵辦
快訊／加熱菸上市確定！「8品項、3載具」可販售
快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷
快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書送抵北院
台灣臀后下海秘辛曝！真槍實彈一周2、3次
全台唯一0元！　縣府急採購：發教師600禮券
快訊／柯文哲打回羈押狀態！將到庭重新調查
電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用
快訊／高院發回更裁　北檢抗告成功回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

永續評比史上最佳！台中市獲「三冠王」　盧秀燕勇奪典範首長獎

嘉義男迷路恍神躺分隔島　布袋警急解危送他回家

竹市數位無紙化徵才9月16日登場　30家企業釋近1700職缺

陳椒華轟台南市府「公然造謠」　批評災後排程遭扭曲要求更正

亞太永續博覽會　竹市勇奪台灣傑出永續治理首長獎及6項台灣永續行動獎

腸病毒染病數升死亡創6年新高　屏東衛生局：守護幼童勿鬆懈

恢復一般性補助款！藍營15縣市聯合記者會　籲回歸制度公開透明

要活就要動！郭毓軒9/13開講　教你健康活力Run

偏鄉就業專車開進玉井！民眾走訪黃金蕎麥探索館　體驗農產新契機

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

永續評比史上最佳！台中市獲「三冠王」　盧秀燕勇奪典範首長獎

嘉義男迷路恍神躺分隔島　布袋警急解危送他回家

竹市數位無紙化徵才9月16日登場　30家企業釋近1700職缺

陳椒華轟台南市府「公然造謠」　批評災後排程遭扭曲要求更正

亞太永續博覽會　竹市勇奪台灣傑出永續治理首長獎及6項台灣永續行動獎

腸病毒染病數升死亡創6年新高　屏東衛生局：守護幼童勿鬆懈

恢復一般性補助款！藍營15縣市聯合記者會　籲回歸制度公開透明

要活就要動！郭毓軒9/13開講　教你健康活力Run

偏鄉就業專車開進玉井！民眾走訪黃金蕎麥探索館　體驗農產新契機

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

起亞虎女孩高佳彬加盟職排　準備找李珠珢拚酒量

快訊／江祖平控前男友性侵...士檢無管轄權　高檢核轉北檢偵辦

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

3位「玩火」名廚客座台南晶英　12道特色料理搶先看

加熱菸上市確定！國健署點頭「8品項、3載具」最快10/11合法販售

地方熱門新聞

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

南投劇場藝術季9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

南投客家文化節系列活動9／20起跑

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

桃園婦幼局走讀馬祖女路　攜手推進婦女福利

南投縣推低收入戶或中低收入戶就業服務計畫

靈鷲山水陸法會義剪　200弱勢族群接受服務

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

台南11處韌性社區齊聚受訓消防局推廣居家防護與實務操作

學甲警聯合稽查改裝車一夜舉發13件、噪音車輛無所遁形

台南青年「詐欺討伐隊」登場！研發AI提款防詐系統守護荷包

更多熱門

相關新聞

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

地處南屯與南區間的「13期重劃區」，被視為台中未來10年重點開發區域，是備受各界矚目的新興重劃區。不僅具備完整都市計畫街廓設計，更結合自然水岸、生態綠廊、交通節點等環境、機能利多，成為北接七期，串聯五期、八期與高鐵副都心的黃金軸線樞紐、都會綠洲的市區新境。

即／台中工人跌落地下室送醫

即／台中工人跌落地下室送醫

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

姐弟戀分手！恐怖情人「壓制剪髮」

姐弟戀分手！恐怖情人「壓制剪髮」

財劃法戰場拉到政院　盧秀燕明帶隊北上

財劃法戰場拉到政院　盧秀燕明帶隊北上

關鍵字：

台灣永續評比盧秀燕台中

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面