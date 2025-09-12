　
國際

印度工程師打造「AI安全氣囊飛機」　2秒包覆機身救命

AI生成影像示意「重生計畫」概念在現實中的模樣。（翻攝Project Rebirth）

▲AI生成影像示意「重生計畫」概念在現實中的模樣。（圖／翻攝Project Rebirth）

圖文／鏡週刊

科技日新月異，AI人工智慧逐漸融入人們的生活中。近日，工程師提出一項突破性構想，設計出一款「不怕墜機」的未來飛機，透過AI偵測引擎故障後，在2秒內自動釋放巨型安全氣囊，將機身完整包覆，大幅提升乘客的存活率。

根據《每日郵報》報導，這項設計名為「重生計畫」（Project Rebirth），靈感來自於今年6月，印度航空171號班機空難，班機從艾哈邁達巴德機場起飛32秒後墜毀，造成260人罹難。調查顯示，控制引擎燃料的開關，因不明原因同時關閉，導致飛機急速失速撞上地面，原因至今仍待釐清。

這場空難成為印度比爾拉理工學院工程師艾瑟爾瓦西姆（Eshel Wasim）和達爾尚斯里尼瓦桑（Dharsan Srinivasan）的心結。瓦西姆坦言：「那晚母親久久不能入睡，一直想著乘客和機師臨死前的恐懼。那種無助感讓我們不斷思考，為什麼沒有一套能在失敗後保命的系統？」於是兩人開始研究，誕生這個以AI驅動的生存的設計。

「重生計畫」運作流程：飛行途中AI偵測到引擎故障後，氣囊在2秒內快速膨脹，最終吸收撞擊力，讓乘客安全脫險。（翻攝jamesdysonaward.org）

▲「重生計畫」運作流程：飛行途中AI偵測到引擎故障後，氣囊在2秒內快速膨脹，最終吸收撞擊力，讓乘客安全脫險。（圖／翻攝jamesdysonaward.org）

根據介紹，「重生計畫」的核心，是在機身前端、底部與尾部安裝巨型氣囊。當感測器與AI偵測到不可避免的墜機、且高度低於3,000英尺時，系統會在不到2秒內自動釋放氣囊，將整架飛機包覆成「防護繭」。

這些氣囊由多層布料製成，能吸收撞擊力，避免飛機高速墜地時爆炸或解體。即使是硬著陸，乘客與機組員也能大幅提升存活機率。若引擎仍可運作，系統會啟動反推力減速；若完全失效，則改由氣體推進器減緩下降速度。機艙牆體與座椅後方的吸震液體也會在撞擊瞬間硬化，進一步降低受傷風險。

AI示意圖顯示，飛機在引擎故障時，巨型氣囊迅速膨脹，將整架機身包裹成「防護繭」，降低墜地衝擊力。（翻攝jamesdysonaward.org）

▲AI示意圖顯示，飛機在引擎故障時，巨型氣囊迅速膨脹，將整架機身包裹成「防護繭」，降低墜地衝擊力。（圖／翻攝jamesdysonaward.org）

外部氣囊由多層材質組成，外層Kevlar耐火抗撕裂，中層具彈性的TPU網布，內層非牛頓流體在受撞擊時瞬間硬化，猶如飛機的「防撞盔甲」。（翻攝jamesdysonaward.org）

▲外部氣囊由多層材質組成，外層Kevlar耐火抗撕裂，中層具彈性的TPU網布，內層非牛頓流體在受撞擊時瞬間硬化，猶如飛機的「防撞盔甲」。（圖／翻攝jamesdysonaward.org）

這項創新概念出自印度比爾拉理工學院杜拜校區，入圍享譽全球的「詹姆斯戴森設計獎」（James Dyson Award）決賽。該獎項專為大學生及畢業5年內的年輕設計師設立，旨在鼓勵能改變世界的發明。最終國際優勝者將於11月5日公布，獲得3萬英鎊（約新台幣123萬元）的獎金及創業機會。

除了「重生計畫」，今年參賽作品還包括3D列印人工珊瑚礁、攜帶式針筒消毒裝置、免水堆肥馬桶與農業副產品製成的環保衛生棉等。

兩位工程師強調，現有的航空安全系統多在「避免空難」，卻缺乏「發生後的存活機制」。而「重生計畫」的價值正是「在所有系統都失靈時，仍給人類一線生機」。他們表示：「這不只是創新，而是一種承諾，即使最壞情況發生，人們也該有活下去的機會。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

印度工程師打造「AI安全氣囊飛機」　2秒包覆機身救命

