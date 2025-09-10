　
社會 社會焦點 保障人權

跟廈門「4天千元旅遊團」！長輩被逼消費6萬買床墊　主揪身分曝光

▲金門長輩參加低價旅遊團，結果被逼消費六萬元床墊、被子。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門長輩參加低價旅遊團，結果被逼消費六萬元床墊、被子。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

近日金門地區傳出有20多位長輩參加廈門低價旅遊團，聲稱4天行程僅需新台幣1000元，但最後一天卻遭遇強迫消費的情況。團員楊小姐的父親在行程中刷卡消費6萬多元購買乳膠床墊與被子，回家後被家人發現品質不佳，楊小姐憤而在臉書社群發文控訴，直指此行程為「被當肥羊宰」。金門縣政府表示，目前尚未接獲民眾檢舉，但在地旅遊業者指出，類似「拐騙」的低價遊程屢見不鮮，呼籲民眾慎選旅遊行程。

楊小姐表示，其父親8月參加廈門4天3夜遊，行程中雖有參觀景點，但最後一天被帶至特產店，遭遇店員「套路」刷卡消費。回家後收到帳單才驚覺金額高達6萬多元，且乳膠床墊品質不佳。其他網友也分享類似經驗，指出行程最後一天被關在特產店，手機無訊號，形同「軟禁」，直到搭船返程才被放行。

此次「揪團」者為一名曾擔任金門社區大學與樂齡中心教授舞蹈的馬姓大陸配偶。金門縣家庭教育中心表示，馬姓老師曾參與樂齡講師培訓，但尚未取得樂齡教師資格，初步了解其授課期間未有招攬行為，但不排除課後或私下進行，目前正進一步調查。

▲金門長輩參加低價旅遊團，結果被逼消費六萬元床墊、被子。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門在地旅遊業者指出，低價遊程常以「無購物行程」或「落地接待」吸引民眾，實際上卻在對岸安排團員至特產店消費，並收取回扣。業者強調，台幣1000元連來回船票都不夠，呼籲民眾出遊應選擇合法旅行社以保障自身權益。

金門縣政府提醒民眾，若遇強迫消費情形，可通知發卡銀行將款項列為爭議款項止付，避免損失；旅遊糾紛可洽中華民國旅行業品質保障協會或縣府消保官投訴，電話：082-318823分機62055。縣府也表示，若接獲民眾檢舉，將協助聯絡廈門消費保障協會進一步處理。

騎車突心臟不舒服！金門男衝派出所求救　

騎車突心臟不舒服！金門男衝派出所求救　

金門縣54歲王姓男子昨(9)日下午心臟突感不舒服，衝到金城分局金城派出所求救，結果跪坐在派出所門口，身體前後大幅度搖擺，看起來相當痛苦，最後王直接跪坐在地上，多名員警在旁陪伴關切，並拿出AED在旁待命，幸好救護車隨即獲報前來，立即將王男送醫救治。

金門

