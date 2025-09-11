　
四叉貓曝「業配3年賺4萬」：謝謝大家今天斗內我11萬元

▲▼四叉貓嗆：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子。（圖／翻攝劉宇臉書）

▲網紅四叉貓。（圖／翻攝劉宇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」炎上，讓合作團購的廠商「雪坊鮮果優格」宣布停止合作。對此，四叉貓坦言業配收入對他影響不大，也感謝網友今天就斗內他11.6萬元。

面對廠商陸續切割，四叉貓透過社群表示，業配對他而言並非主要收入來源，3年來業配所得僅約4萬多元，並坦言未來可能不再貼業配連結。

他強調，廠商有自身考量，呼籲大眾不要為難品牌方，並改以抖內連結取代業配文，邀請粉絲支持，「這件事我本來覺得無所謂的，畢竟業配文對我而言可有可無，寫書賣書都比較好賺，但剛才打開抖內收入的後台整個差點被逼哭！下午竟然湧入海量的抖內跟留言叫我加油」。

四叉貓透露，光是今天下午，抖內金額已累積高達11.6萬元，讓他感動到差點落淚。他感謝粉絲支持，並預告將於半夜開直播舉辦「感謝祭」。

今天下午有幾家廠商發表聲明，說是要終止跟我的業配合作， 　 我覺得每家廠商都有自己的考量，大家也不要太為難他們了， 　 大不了我將來不做業配啦，反正業配利潤不是我的主要收入， 　 最近三年來佛系加減賣業配，購買連結愛貼不貼的， 　 三年全部...

劉宇發佈於 2025年9月11日 星期四
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

