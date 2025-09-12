　
國際

赴日旅遊注意！東京、神奈川「破紀錄」雨彈轟炸　地鐵站淪洗車機

▲▼日本東京11日下午降下暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京11日下午降下暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本關東地區昨（11）日下午遭遇破紀錄的豪雨侵襲，東京都目黑區僅一小時內便降下134mm的雨量，創下當地氣象觀測史上新高。羽田機場同時因暴雨與雷擊，導致地勤作業全面暫停。暴雨引發多條河川氾濫、導致市區淹水，神奈川縣亦受重創，而東京港的貨櫃碼頭更傳出貨櫃倒塌事故，造成1人死亡、1人受傷。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳指出，本次豪雨是受鋒面及南方暖濕氣流與上空冷空氣交錯影響，導致大氣極度不穩定，下午雨層雲急速發展。除了東京都目黑區綠丘觀測到134mm的破紀錄雨量外，世田谷區測得92mm、羽田機場則達88.5mm，刷新當地史上最高時雨量紀錄。神奈川縣川崎市也出現每小時100mm的猛烈降雨。

▼由於11日下午暴雨和雷擊，導致東京羽田機場地勤作業全面暫停、航班延後或取消，航廈擠滿等候辦理手續的旅客。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼由於11日下午暴雨和雷擊，導致東京羽田機場地勤作業全面暫停、航班延後或取消，航廈擠滿等候辦理手續的旅客。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本東京都品川區11日下午，因瞬間暴雨導致餐廳淹水。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京都品川區11日下午，因瞬間暴雨導致餐廳淹水。（圖／達志影像／美聯社）

在東京都內，世田谷區的谷澤川、品川區的立會川相繼氾濫，水位急速上升。目黑區已傳出兩棟住宅1樓淹水、一棟地下室淹水的災情；在世田谷區二子玉川站前的交通轉運站，更可見大雨宛如傾盆而下，現場民眾形容「就像把水桶整個倒下來」。

神奈川縣橫濱市西區，則有民眾拍到雨勢導致多處人孔蓋噴水，水勢湧至腳踝高度，部分人孔蓋甚至差點被掀起。夜晚的橫濱中華街同樣大雨滂沱，街道被雨水覆蓋，行人撐傘艱難涉水而行。

最嚴重的意外則發生在東京都大田區的東京港。11日下午3時50分，當地碼頭多個貨櫃因強風暴雨倒塌，壓傷兩名正在作業的男性。其中一人歷經3個半小時後被救出，但不幸身亡，另一人則自行脫困並送醫，所幸意識清楚。

警方與消防廳指出，當時東京都大田區一帶的雷達估計降雨量每小時超過120mm，懷疑強降雨與大風是貨櫃倒塌的主因，詳細原因仍在調查中。

神奈川縣橫濱市中區在深夜10時50分前後，推估單小時降雨約100mm，氣象廳隨即發布瞬間暴雨警報。街道大量積水，部分區域一度淹至膝蓋高度，民眾紛紛避難。當地居民形容，強勁雨勢伴隨雷聲，讓人擔心隨時會引發更大規模的災害。

至於位在中國地方的岡山縣高梁市，則推估時雨量達90mm，並發布瞬間暴雨警報。當局針對岡山縣、廣島縣與山口縣部分地區發布土石流警報，低窪地區與地下設施恐有淹水風險。

日本氣象廳警告，東日本與西日本在今（12）日氣候仍持續不穩定，部分地區可能會再出現每小時50mm以上的猛烈降雨，呼籲居民保持高度警戒，隨時注意官方發布的最新防災資訊。

09/11 全台詐欺最新數據

于朦朧爆「拒潛規則」遭冷凍3年！　2月前工作室突註銷
Lulu、陳漢典遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點
吳宗憲「百萬紅包」有但書！　陳漢典Lulu鬆口全說
U18換投「球用丟的」網炸鍋！　總教練廖宏淵回應了
陳漢典閃婚親友嗨！陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝光
台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展
陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

日本防衛省宣布，將首次把自衛隊戰機派往加拿大及歐洲地區，展開交流與合作行動。防衛大臣中谷元在記者會上表示，「深化與各國空軍的相互理解，推進防衛合作與交流，是一件非常有意義的事。」

