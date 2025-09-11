一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）三度酒駕被抓，為了規避裁罰，他甚至冒用哥哥的名義應訊，結果最後不僅被法院判刑，還失去易科罰金的機會。阿強自認沒有獲得表示意見的機會，因此決定向法院聲明異議，但最終仍被新北地院法官裁定駁回。

▲阿強有3次酒駕紀錄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他是因為陸續面臨親人過世，受到打擊才會飲酒，事發當日是搭乘計程車返家的，後來發現鑰匙還留在機車上，一時貪圖方便，才會返回停車處想慢慢把車騎回家，結果卻在中途遭另一輛車撞上，由此可見，縱使他沒有喝酒，也無法避免事故發生。

阿強提到，他因為此案被法院判刑，準時報到之後，書記官只說了一句「你的案件應該會被關」，就通知法警上銬強行將他帶走，他沒有獲得表示意見的機會，權益受到侵害，這才決定向法院聲明異議。

不過，新北地院法官認為，經查，阿強有3次酒駕紀錄，前2次均獲得緩起訴處分，他卻還是在去年8月間第三度酒駕上路，發生車禍之後，甚至冒用哥哥的名義接受警詢，企圖逃避刑責。

法官表示，阿強5年內3犯酒駕案件，書記官在阿強報到當日兩度製作執行筆錄，也有詢問對於檢察官的執行命令有無意見，經阿強陳述意見之後，再告知若對命令不服，可以向法院聲明異議；由此可知，在本案執行之前，檢方已依法給予阿強陳述意見的機會，也有製作執行筆錄，並依照案件具體情況裁量認定不應准許易科罰金或易服社會勞動，整個過程並未違反規定。

至於阿強以家庭生活、工作、經濟狀況等理由，請求易科罰金的部分，法官指出，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，縱使阿強真的有上述需求，也難以認定為聲明異議的正當事由，更不能以此認定檢方的執行指揮命令有所不當。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。