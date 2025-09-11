　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）三度酒駕被抓，為了規避裁罰，他甚至冒用哥哥的名義應訊，結果最後不僅被法院判刑，還失去易科罰金的機會。阿強自認沒有獲得表示意見的機會，因此決定向法院聲明異議，但最終仍被新北地院法官裁定駁回。

▲▼手銬。（圖／CFP）

▲阿強有3次酒駕紀錄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他是因為陸續面臨親人過世，受到打擊才會飲酒，事發當日是搭乘計程車返家的，後來發現鑰匙還留在機車上，一時貪圖方便，才會返回停車處想慢慢把車騎回家，結果卻在中途遭另一輛車撞上，由此可見，縱使他沒有喝酒，也無法避免事故發生。

阿強提到，他因為此案被法院判刑，準時報到之後，書記官只說了一句「你的案件應該會被關」，就通知法警上銬強行將他帶走，他沒有獲得表示意見的機會，權益受到侵害，這才決定向法院聲明異議。

不過，新北地院法官認為，經查，阿強有3次酒駕紀錄，前2次均獲得緩起訴處分，他卻還是在去年8月間第三度酒駕上路，發生車禍之後，甚至冒用哥哥的名義接受警詢，企圖逃避刑責。

法官表示，阿強5年內3犯酒駕案件，書記官在阿強報到當日兩度製作執行筆錄，也有詢問對於檢察官的執行命令有無意見，經阿強陳述意見之後，再告知若對命令不服，可以向法院聲明異議；由此可知，在本案執行之前，檢方已依法給予阿強陳述意見的機會，也有製作執行筆錄，並依照案件具體情況裁量認定不應准許易科罰金或易服社會勞動，整個過程並未違反規定。

至於阿強以家庭生活、工作、經濟狀況等理由，請求易科罰金的部分，法官指出，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，縱使阿強真的有上述需求，也難以認定為聲明異議的正當事由，更不能以此認定檢方的執行指揮命令有所不當。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，並裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少
Lulu陳漢典宣布結婚！　「整排藍勾勾」嚇瘋：不敢相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

「租服裝」竟買來抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

吸毒家暴夫砸爛家還嗆警「單挑」　檢警抓人撞牆自傷直送看守所

獨／10噸重鋼梁壓死33歲女！同事目擊慘況嚇壞　家屬認屍頻拭淚

快訊／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約：零容忍

一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

北市娛樂休閒館暗藏麻將！賭客輪流上　警員進門13人全舉手

飯店大亨800萬遊艇被燒掉！29歲女幹的　心情不好酒後燒船洩憤

一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

冷血男喊被下蠱殺逆子！搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

「租服裝」竟買來抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

吸毒家暴夫砸爛家還嗆警「單挑」　檢警抓人撞牆自傷直送看守所

獨／10噸重鋼梁壓死33歲女！同事目擊慘況嚇壞　家屬認屍頻拭淚

快訊／編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約：零容忍

一張表成鐵證！顏寬恒二審仍重判理由曝光　美女妻確定脫身

北市娛樂休閒館暗藏麻將！賭客輪流上　警員進門13人全舉手

飯店大亨800萬遊艇被燒掉！29歲女幹的　心情不好酒後燒船洩憤

一句「你應該會被關」　酒駕3犯男不滿真入監！提告卻慘輸

冷血男喊被下蠱殺逆子！搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話真實反應曝光

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

高雄市仁武區文中路與文東路一段路口今（11日）凌晨4點多驚傳死亡車禍，一輛銀色休旅車在轉彎時不明原因失控，猛力撞上幼兒園的大門圍牆。巨響瞬間驚醒附近住戶，監視器畫面拍下，該車速度非常快，毫無煞車跡象，下一秒就直直撞上鐵門，車頭全毀。

高雄「恐怖休旅」失控連撞8車　男酒測值0.73被逮捕

高雄「恐怖休旅」失控連撞8車　男酒測值0.73被逮捕

YTR自稱酒駕獵人「追到對方自撞身亡」

YTR自稱酒駕獵人「追到對方自撞身亡」

求護理師給藥被拒　她手指戳眼下場GG

求護理師給藥被拒　她手指戳眼下場GG

獨／花蓮港警1天2警遭法辦　性侵+酒駕連環爆

獨／花蓮港警1天2警遭法辦　性侵+酒駕連環爆

關鍵字：

新北地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面