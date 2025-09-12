快訊／03:28台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者鄒鎮宇／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨3時28分台南市楠西區發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台南市政府東北東方44.3公里處，深度16.1公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為台南市、嘉義縣，震度2級地區為高雄市，震度1級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣。
資料來源：氣象署
