生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／03:28台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者鄒鎮宇／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨3時28分台南市楠西區發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在台南市政府東北東方44.3公里處，深度16.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台南市楠西、嘉義縣大埔。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為台南市、嘉義縣，震度2級地區為高雄市，震度1級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金鐘國親口告知婚訊！《RM》超暖反應全錄下

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

地震

