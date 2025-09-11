嗨飛法國度假「竟被送到非洲」　網美訂機票1失誤糗翻天

▲2名女子想要前往法國尼斯，卻訂成飛去非洲突尼斯的機票。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國網美布列塔妮（Brittney Dzialo）原本打算飛往法國度假聖地尼斯（Nice），未料登上飛機之後，才驚覺該班機是要前往非洲突尼西亞首都突尼斯（Tunis），此烏龍過程被她拍成影片上傳TikTok，瞬間引發熱議。

布列塔妮與閨蜜準備從義大利羅馬機場出發，飛往法國尼斯度假，登機後卻聽見隔壁乘客提到目的地是「突尼斯」。2人以為只是在開玩笑，於是決定詢問空服員，對方卻指出地圖位置，以及2人登機文件上明確寫著「突尼斯」，她們才驚覺大事不妙。

布列塔妮和閨蜜簡直不敢置信，不斷發出驚呼與笑聲，儘管曾經試圖下機，但被空服員安撫回到座位上，2人只得硬著頭皮飛到非洲，經歷一番溝通與折騰，才終於抵達目的地。

布列塔妮解釋，「航空公司員工聽錯了我們的話，把我們的機票訂成飛往非洲突尼西亞，而不是法國尼斯。」她也開心拍攝自己和閨蜜走出機艙的畫面，向粉絲報告，「我們成功了！」

這段影片在網路上引發兩極反應，一些網友緩頰道，「老實說，在非洲所有地方裡面，突尼斯距離尼斯很近了」。但也有人批評她們太粗心，「沒人在看登機口標示嗎？」、「妳們應該為了沒有仔細閱讀說明而感到丟臉」。