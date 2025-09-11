　
社會 社會焦點 保障人權

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

▲台中一名警官不滿名譽受損，怒告41人。（圖／「翻自靠北police）

▲台中一名警官不滿名譽受損，怒告41人。（圖／「翻自靠北police）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局1名2線3星、電子公文承辦人的林姓警務正，今年6月發文要求派出所值班員警協助督勤長官如何操作電子巡簽，結果引發基層不滿，有人在「靠北police」大罵腦殘、狗官，林員不滿名譽受到侵害，留言者加上按讚者，一併提告41人，轄區大雅分局表示，陸續通知相關人到案說明，將依妨害名譽罪函送法辦。

警察局今年6、7月試辦督勤人員查勤時，紙本和電子巡簽並行，試辦期間，林員為了方便有些督勤長官不會操作電子巡簽，特地發公文請值班員警協助，員警也可直接在值班台電腦操作，結果引發員警不滿po文飆罵。

林員不滿名譽受損，向轄區大雅警分局頭家派出所提告留言以及按讚者共41人，林員還留言澄清「留言者文章的截圖引用錯誤，那則留言，我沒提告，提告對象是做人身攻擊的留言和在人身攻擊留言按讚者共提告38人，其他的留言以及主文章按讚者均未提告，主文章可受公評，個人虛心檢討」。

有網友留言「沒指名道姓，何來人身攻擊，不會行動巡簽，不檢討自己還告人」，「跟不上時代，不會操作系統，旁人酸一下就開告，連按讚也遭殃。」

基層員警表示，實務上的電子巡簽方式，督勤長官到派出所時，以配發的M-police手機掃描值班台的「QR code」，上面就會顯示督勤者姓名、時間，按下確認即可完成巡簽，如果未帶M-police，就得請員層利用值班台電腦，操作如同加賴加好友一般的簡單。

也有員警贊成林員捍衛自己名譽而提告，但應針對發言攻擊者，如果連按讚者也告，那太過度了。

警方強調，提告是當事人的權利，分局已陸續通知相關人到案說明，將依妨害名譽罪函送法辦，由檢察官進一步偵辦。

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

相關新聞

潭北派出所歡度警察節「警察杯杯」藏巧思

潭北派出所歡度警察節「警察杯杯」藏巧思

今天（15日）是警察節，台中市大雅警分局潭北派出所特別準備刻有所內每位同仁姓名的不鏽鋼保溫杯，象徵了親近民眾諧音的「警察杯杯」，讓員警們大呼驚喜，直喊「真有心！」潭北所長簡淳哲表示，盼藉此鼓勵每位同仁，大家都是守護轄區治安的警察英雄。

波麗士媽咪變身網美　中警四分局舉辦母親節活動

波麗士媽咪變身網美　中警四分局舉辦母親節活動

台中警局近2成女性　警局長祝婦女節夢想成真

台中警局近2成女性　警局長祝婦女節夢想成真

19警開假單貪污遭起訴　台中警局：依法停職

19警開假單貪污遭起訴　台中警局：依法停職

醉男毆超商妹遭警縱放犯　台中警5人遭懲處

醉男毆超商妹遭警縱放犯　台中警5人遭懲處

電子巡簽台中警局靠北警察

