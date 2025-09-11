發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

▲台中一名警官不滿名譽受損，怒告41人。（圖／「翻自靠北police）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局1名2線3星、電子公文承辦人的林姓警務正，今年6月發文要求派出所值班員警協助督勤長官如何操作電子巡簽，結果引發基層不滿，有人在「靠北police」大罵腦殘、狗官，林員不滿名譽受到侵害，留言者加上按讚者，一併提告41人，轄區大雅分局表示，陸續通知相關人到案說明，將依妨害名譽罪函送法辦。

警察局今年6、7月試辦督勤人員查勤時，紙本和電子巡簽並行，試辦期間，林員為了方便有些督勤長官不會操作電子巡簽，特地發公文請值班員警協助，員警也可直接在值班台電腦操作，結果引發員警不滿po文飆罵。

林員不滿名譽受損，向轄區大雅警分局頭家派出所提告留言以及按讚者共41人，林員還留言澄清「留言者文章的截圖引用錯誤，那則留言，我沒提告，提告對象是做人身攻擊的留言和在人身攻擊留言按讚者共提告38人，其他的留言以及主文章按讚者均未提告，主文章可受公評，個人虛心檢討」。

有網友留言「沒指名道姓，何來人身攻擊，不會行動巡簽，不檢討自己還告人」，「跟不上時代，不會操作系統，旁人酸一下就開告，連按讚也遭殃。」

基層員警表示，實務上的電子巡簽方式，督勤長官到派出所時，以配發的M-police手機掃描值班台的「QR code」，上面就會顯示督勤者姓名、時間，按下確認即可完成巡簽，如果未帶M-police，就得請員層利用值班台電腦，操作如同加賴加好友一般的簡單。

也有員警贊成林員捍衛自己名譽而提告，但應針對發言攻擊者，如果連按讚者也告，那太過度了。

警方強調，提告是當事人的權利，分局已陸續通知相關人到案說明，將依妨害名譽罪函送法辦，由檢察官進一步偵辦。