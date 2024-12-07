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醉男毆超商妹！台中警放走現行犯　5人記7申誡...分局長也挨罰

▲▼醉男毆傷超商妹竟未被逮捕，台中警局懲處5人7支申誡。（圖／ETtoday資料照）

▲▼醉男毆傷超商妹竟未被逮捕，台中警局懲處5人7支申誡。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市58歲陳姓男子2日晚間酒後到超商吃泡麵，被24歲的張姓女店員勸阻不該亂丟垃圾，陳男爆氣侮罵張女，還拿持店內物品丟向張女，造成張女頭部、肢體多處擦挫傷及牙冠受傷，警方獲報到場時，陳男還在現場，警方竟然未依現行犯將陳逮捕，也沒有開立三聯單，遭議員質詢時踢爆，警察局調查後依違反處理程序懲處，包括分局長等5人共記7支申誡。

台中市議員蔡耀頡爆料，東區東光園路一家超商12月2日晚間發生女員工遭酒醉男子毆傷案，醉男不僅追打至收銀台，甚至將店內商品及購物籃當成武器，拿起來狂丟，女員工驚聲尖叫，頭皮被砸傷、牙齒斷裂、臉部及四肢挫傷。警方到場後，竟然縱放醉男離開，甚至案發多日，受害者也沒拿到三聯單。

▲▼醉男毆傷超商妹竟未被逮捕，台中警局懲處5人7支申誡。（圖／ETtoday資料照）

台中警察局駐區督察調查結果，警方到場時涉案陳姓男子仍滯留現場尚未離去，且與超商店長仍有爭執，依據《刑事訴訟法》規定屬於現行犯，現場處理員警對於現行犯之認定有誤，未即時依規定依現行犯逮捕，已違反現行犯逮捕標準作業程序規定，核予帶班陳姓巡佐申誡2次、同班文姓員警申誡1次。

另接續處理該案之傅性員警，雖有於被害店員就醫驗傷後立即製作筆錄，完成受理報案程序，但未依「受理報案E化管理平臺一般刑案作業規定」規定，立即開立報案三聯單，依規定核予申誡2次處分；該分局分局長及派出所主管督導不周，且未善盡報告紀律，依考監責任，各核予申誡1次處分。

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