　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

▲▼ 嘉基數位導航精準植牙打造幸福好口福 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲透過數位導引規劃搭配數位影像及精準導航系統治療後，最終恢復了完整的口腔功能 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「醫師，我右上邊的牙齒吃東西會酸軟，已經浮腫好幾個禮拜了!」67歲的王先生，因為長年牙周病掉了幾顆牙，吃東西不方便，總覺得咬食物不夠力、咀嚼力不足，直到早年做的假牙也岌岌可危，懼怕看牙醫的他，最後決定到嘉義基督教醫院牙科部，接受牙周病治療及數位植牙的評估。透過3D斷層掃描，仔細檢視王先生的骨頭條件，再利用電腦模擬植牙位置，搭配3D列印導引模板，讓植牙手術更精準、更快速。重建缺牙區後，王先生表示，以前的他總是餐餐稀飯，現在的他可以開心大口啖牛排了!
 

▲▼ 嘉基數位導航精準植牙打造幸福好口福 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基口腔醫學部蔡祐年醫師表示，植牙並不是人人都能直接進行，術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像及牙周檢查；同時也要考量身健康狀況，例如糖尿病、骨質疏鬆等慢性疾病或抽菸習慣，都可能影響植牙的成功率；醫師會依據病人的條件，設計最合適的療程，能有效提升植牙的安全性與成功率，避免手術風險。
 

▲▼ 嘉基數位導航精準植牙打造幸福好口福 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院口腔醫學部蔡祐年醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

對許多病人來說，最擔心害怕的就是「手術要多久？會不會很痛？成功與否？是否會有牙齦萎縮的問題？」蔡祐年醫師說，隨著數位技術的引進，能在術前先進行3D模擬、規劃植體位置與角度、並透過導引模板輔助植牙，大幅提升手術精確度、大幅縮短植牙手術時間，再搭配數位影像及精準導航系統，不僅減少組織損傷，也降低術後腫脹不適感。牙科的團隊更重視病人的心理狀態，會在術前充分解說，減少焦慮，讓病人更安心。

▲▼ 嘉基數位導航精準植牙打造幸福好口福 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲透過數位導引規劃搭配數位影像及精準導航系統治療後，最終恢復了完整的口腔功能 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

植牙並不是「做完就沒事」，蔡醫師強調，植牙後要特別注意口腔清潔，養成正確刷牙與使用牙線或沖牙機的習慣；飲食方面，也建議術後一開始避免咬堅硬食物，定期回診追蹤並持續保養，植體的壽命往往可以超過10年甚至更久，若忽略清潔，則可能出現植體周圍炎，甚至導致植牙失敗。

嘉基牙科團隊備有先進的數位影像設備(CBCT）、3D導航系統及跨科別支援團隊。不僅能協助像王先生這樣的高齡患者，也能處理全口重建或其他困難案例。透過數位導引規劃治療後，最終恢復了完整的口腔功能。

對病人來說，植牙不只是牙口的重建，更是一種生活品質的提升。嘉基牙科團隊希望透過數位化技術，讓病人不再擔心「掉牙就只能將就」，而是能自信地笑、自在地吃，把每一天都過得更有滋味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報
王偉忠曝陳漢典報喜對話　感動愣住3秒「提議幫孩子取這名」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

保冷劑該放上還下？日大廠揭正確使用法　「1招」效果翻倍

嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

韌性預算65億支持大專經營　教育部：獲補助學校3年不漲學雜費

護理人員進修免奔波　東港安泰醫院攜手美和科大開辦在職專班

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

券商委外出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

港務公司邀10家港區業者簽署「啟航淨零」MOU　邁向淨零減碳目標

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

生活熱門新聞

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

高雄「F級女店員」日本拍AV！　本尊親自回應了

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲　全網暴動

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

更多熱門

相關新聞

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

嘉義基督教醫院與肝病防治基金會日前聯合舉辦腹部超音波篩檢活動，吸引將近500人參與，發現肝異常達454人，其中成功揪出疑似肝癌(15人)、肝硬化(4人)、肝實質病變(48人)、良性肝腫瘤(73人)，另有314人有脂肪肝，胰臟、腎臟與膽結石等早期異常徵象也高達210人，「只要三分鐘」的簡單檢查，幫助許多人在無明顯症狀下提早察覺問題，為健康爭取寶貴時間，顯示定期腹部超音波的重要性不容忽視。

嘉基與攜手咖啡業者者　推動喘息咖啡計畫

嘉基與攜手咖啡業者者　推動喘息咖啡計畫

嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

嘉基與玉山銀行深化永續醫療承諾

嘉基與玉山銀行深化永續醫療承諾

八福公益路跑助建嘉義醫療新樓

八福公益路跑助建嘉義醫療新樓

關鍵字：

嘉義基督教醫院數位導航精準植牙口腔醫學部蔡祐年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面