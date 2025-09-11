嘉基數位導航精準植牙　3D列印重建恢復飲食大口吃牛排

▲透過數位導引規劃搭配數位影像及精準導航系統治療後，最終恢復了完整的口腔功能 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「醫師，我右上邊的牙齒吃東西會酸軟，已經浮腫好幾個禮拜了!」67歲的王先生，因為長年牙周病掉了幾顆牙，吃東西不方便，總覺得咬食物不夠力、咀嚼力不足，直到早年做的假牙也岌岌可危，懼怕看牙醫的他，最後決定到嘉義基督教醫院牙科部，接受牙周病治療及數位植牙的評估。透過3D斷層掃描，仔細檢視王先生的骨頭條件，再利用電腦模擬植牙位置，搭配3D列印導引模板，讓植牙手術更精準、更快速。重建缺牙區後，王先生表示，以前的他總是餐餐稀飯，現在的他可以開心大口啖牛排了!



▲術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基口腔醫學部蔡祐年醫師表示，植牙並不是人人都能直接進行，術前需先進行完整評估，包括X光、3D斷層影像及牙周檢查；同時也要考量身健康狀況，例如糖尿病、骨質疏鬆等慢性疾病或抽菸習慣，都可能影響植牙的成功率；醫師會依據病人的條件，設計最合適的療程，能有效提升植牙的安全性與成功率，避免手術風險。



▲嘉義基督教醫院口腔醫學部蔡祐年醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

對許多病人來說，最擔心害怕的就是「手術要多久？會不會很痛？成功與否？是否會有牙齦萎縮的問題？」蔡祐年醫師說，隨著數位技術的引進，能在術前先進行3D模擬、規劃植體位置與角度、並透過導引模板輔助植牙，大幅提升手術精確度、大幅縮短植牙手術時間，再搭配數位影像及精準導航系統，不僅減少組織損傷，也降低術後腫脹不適感。牙科的團隊更重視病人的心理狀態，會在術前充分解說，減少焦慮，讓病人更安心。

植牙並不是「做完就沒事」，蔡醫師強調，植牙後要特別注意口腔清潔，養成正確刷牙與使用牙線或沖牙機的習慣；飲食方面，也建議術後一開始避免咬堅硬食物，定期回診追蹤並持續保養，植體的壽命往往可以超過10年甚至更久，若忽略清潔，則可能出現植體周圍炎，甚至導致植牙失敗。

嘉基牙科團隊備有先進的數位影像設備(CBCT）、3D導航系統及跨科別支援團隊。不僅能協助像王先生這樣的高齡患者，也能處理全口重建或其他困難案例。透過數位導引規劃治療後，最終恢復了完整的口腔功能。

對病人來說，植牙不只是牙口的重建，更是一種生活品質的提升。嘉基牙科團隊希望透過數位化技術，讓病人不再擔心「掉牙就只能將就」，而是能自信地笑、自在地吃，把每一天都過得更有滋味。