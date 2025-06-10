嘉基與玉津咖啡合作支持家庭照顧者　推動喘息咖啡計畫

▲「喘息咖啡」心的陪伴—嘉基與玉津咖啡打造照顧者支持角落 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

照顧路漫長，對家庭照顧者而言，能在日常中獲得一杯咖啡的片刻放鬆，是難得的慰藉。嘉義基督教醫院長照服務發展中心自四年前推動「喘息咖啡」計畫，結合在地友善商家，提供照顧者一個走出家門、短暫休憩的機會，也為社區播下關懷與支持的種子。

▲嘉基副院長劉中賢(右)與玉津咖店長陳雅雯一起邀請家庭照顧者來喘息咖啡休憩片刻 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

喘息咖啡計畫已累計已超過1,722杯，讓許多家庭照顧者在忙碌的照護生活中獲得喘息時刻。為讓這分溫暖得以延續，嘉基特於114年6月10日(二)上午在玉津咖啡(嘉義中山路225號)舉辦「家庭照顧者喘息咖啡簽約記者會」，嘉基副院長劉中賢與玉津店長陳雅雯於象徵合作的馬克杯上簽名，隨後遞上一杯咖啡給照顧者；劉中賢表示，這不僅是一杯咖啡，更是一種心意的傳遞，象徵社會對照顧者的理解與陪伴；他感謝「玉津咖啡（嘉義中山店）」熱情接棒成為新合作夥伴，提供咖啡與舒適休憩的環境支持照顧者，為在地共好注入新力量。

▲嘉基副院長劉中賢(右)穿起圍裙手沖咖啡用實際行動來支持家庭照顧者。（圖／嘉義基督教醫院提供）

劉中賢指出，家庭照顧者長期承擔照護責任，壓力容易堆積，身心健康也可能受到影響。透過「喘息咖啡」計畫，照顧者不僅可在輕鬆氛圍中獲得短暫放鬆，也可走進嘉基的家庭照顧者支持據點，參與照顧技巧課程、紓壓活動，彼此交流經驗、釋放壓力。

▲嘉基副院長劉中賢(右)與玉津咖店長陳雅雯一起邀請家庭照顧者來喘息咖啡休憩片刻 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

家庭照顧者黃女士分享，十多年來在工作、家庭、獨居母親之間流轉，常累到快要喘不過氣來，擔心、焦慮、憤怒、失眠、神經質，莫名無助到會突然掉淚。經社工介入，才開始使用日照、居家、喘息等資源，感謝嘉基與玉津咖啡能提供友善的空間與服務，讓我們能在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。「這樣的喘息時光，讓我重新獲得照顧家人的力量。」



嘉基也藉此記者會呼籲社會大眾更加關注照顧者的需求與資源。今年，嘉基預計服務超過100個家庭、超過800人次。符合資格的家庭照顧者經社工評估後，即可申請每月1次免費「喘息咖啡」服務，為照護生活注入平衡與支持。

▲家庭照顧者代表黃女士分享照顧歷程與喘息咖啡給予的支持。（圖／嘉義基督教醫院提供）

除了喘息咖啡服務，「玉津咖啡（嘉義中山店）」也將響應公益行動，於合作期間回饋店內指定商品銷售金額的30%，作為支持長照與照顧者的專款，進一步擴大社會影響力，讓每一杯咖啡都能成為實質的溫暖。嘉基也透過設立「社福與長照基金」，整合社會資源，關懷獨居長輩、身心障礙朋友與慢飛天使等弱勢族群。嘉基誠摯邀請有意投入公益的民眾與企業，共同加入「關懷志工」行列，陪伴更多需要被看見的人。

如欲了解「喘息咖啡」或照顧相關資源、報名「關懷志工」，歡迎聯繫嘉基家照支持服務專線：05-2348836；長照問題也可撥打1966，或洽嘉義市長照管理中心：05-2336889。