社會 社會焦點 保障人權

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

▲▼ 楊中化 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前三立主播楊中化遭控以假保證書賣仿朱銘木雕，總價160萬元另收4萬開證明費。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

轉行賣爆漿大貢丸的前三立主播楊中化，遭控明知6件木雕是「仿造大師朱銘作品」的贗品，仍透過友人轉售其中4件給買家程男，先以「台北雋永藝術雕塑畫廊」原作保證書背書，再以鄭姓員工名義出具證明函收錢，4件標的成交價160萬元，另收「每張1萬元」證明費共4萬元，被依行使偽造私文書等罪起訴。今（11）日士院開庭，楊男否認犯行。

楊男遭控，2017年7月3日先出售「十字手」、「側踢」、「對打」3件木雕；2018年1月12日再出售3件「單鞭下勢」，同日帶著木雕與所謂「台北雋永藝術雕塑畫廊」原作保證書在南港攝影棚給買家看貨，程男當場付3萬元訂金。

雙方其後在2018年1月16日於松山區議定總價160萬元，程男先付100萬元取走木雕與保證書。事後因發現保證書無負責人、鑑定中心簽名，買家提出質疑。

為打消疑慮，楊男一方再以雋永員工名義補交4張「證明函」，並明言「每張收1萬元」，買家於2018年1月26日再付4萬元證明費與57萬元尾款。程男其後向「朱銘文教基金會」申請保證書查驗，才發現相關木雕為贗品。

檢方掌握的LINE紀錄顯示，楊男曾傳送木雕照片、標注「附雋永保證書」，並與友人討論「證明函每張1萬元」等細節；證明函名義人亦證述，當年並未在雋永畫廊任職，函上署名非其親簽。

偵查時，楊男稱，他在拍賣會上購買木雕，保證書是以每份1萬至2萬元向張男購買，鄭姓員工出具證明書是請一位陳先生處理。

檢察官認為，楊男與友人明知標的為仿品，卻以「雋永」名義之偽造保證書與印文背書販售，進而追加「證明函」收費依詐欺取財等罪起訴。

法院今首次開庭，楊男仍堅稱自己沒有偽造證書，是另一名章大哥委託陳先生處理的，自己也不知道是假的。審判長則諭知全案移審理庭。

楊男曾是三立電視台知名主播，一路從社會線記者做到主播台。2006年因報導爭議遭提告，當時的新聞部選擇讓他留職停薪，後來黯然離開電視圈。卸下主播身份後，他沒有再回到媒體，而是轉型投入餐飲業，「主播楊中化 爆漿大貢丸」也打出相當知名度，並開始經營美食相關生意。

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

