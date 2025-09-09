　
社會 社會焦點 保障人權

喪屍開山刀砍律師頭！恐怖假釋男曾奪2命　一人斷頸另一 心臟掉地

▲曾涉及殺人案的李男，假釋期間向鄰居勒索1萬元未果，持刀砍傷對方頭部。（圖／記者陸運陞翻攝）

曾涉及殺人案的李男，假釋期間向鄰居勒索1萬元未果，持刀砍傷對方頭部。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名律師昨天（8日）晚間9時許返家時，在樓梯間遭人持刀恐嚇索討1萬元，律師不從與對方發生扭打，頭部遭砍2刀後，對方趁隙逃逸。警方獲報，調閱監視器鎖定嫌犯，發現嫌犯就住在附近，循線前往嫌犯住處將其逮捕，並查獲犯案用開山刀1把，以及毒品喪屍煙彈，目前已帶回偵辦。

據了解，曾涉及2012年因簽賭職棒欠債150萬元，卻在新店當街砍殺債主，導致一人斷頸、一人心臟掉出的32歲李姓男子，當時因替欠債友人助陣，卻將陪同債主前來談判的2名友人當街砍死，李男當時年僅19歲，遭判處15年有期徒刑，入獄服刑後去年10月才獲准假釋。

李男假釋出獄後，竟不知悔改又染上吸毒惡習，一直住在新店花園六路二段的父親家，昨晚因缺錢花用，持開山刀躲在附近鄰居住家樓梯間；當律師的64歲陳男，訪友完剛返家時，李男拿出預藏的開山刀，抵住陳男腹部，要脅拿出1萬元否則對其不利，陳男卻稱身上沒這麼多錢，雙方進而爆發扭打。

過程中李男持刀對陳男頭部揮砍，造成頭部2處3至5公分刀傷，陳男連忙呼救，李男則趁隙逃跑。住戶協助報案，陳男經由救護人員包紮止血，送往新店慈濟醫院治療。警方經調閱監視器，鎖定住在同社區李男，隨即前往逮捕，並查扣犯案開山刀1把、依托咪酯煙彈2顆等證物。目前警方將其帶回，依殺人未遂、毒品等罪偵辦。

女遭男友拖行輾斃！車底盤卡毛髮衣物…媽相驗哭到癱軟

南投縣南投市中華路與自立一路口6日晚間發生一起死亡事件！一名32歲吳姓女子與43歲王姓男友爆發衝突，她趴在引擎蓋上想阻止男友離去，不料，卻遭男友駕車輾過，送醫搶救無效亡。檢方8日針對吳女遺體進行相驗，吳女媽媽、哥哥忍痛到場，哥哥見妹妹的屍首見骨，忍不住痛批王男「太殘忍了」。

新店車撞分隔島衝對向　撞懷恩專車3傷

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人慘死

即／新店BMW衝撞施工貨車！　30歲工人傷重不治

即／新店自小客離奇爆衝！　波及3工人「1命危」

