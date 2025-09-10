高雄興達電廠試運轉火警　蔡秉璁：台電應把鄉親安全與權益放在第一位

▲興達電廠廠長及南部施工處長出面向區長及里長們說明事故經過 。（圖／翻攝蔡秉璁臉書，下同）



記者陳弘修／綜合報導

高雄興達電廠昨晚驚傳新建燃氣複循環2號機試運轉期間發生天然氣外洩並引發火警，雖未造成人員傷亡，現場火光、聲響及震動仍嚇壞周邊居民。對此，民進黨立委邱志偉團隊執行長、高雄市議員參選人蔡秉璁10日表示，台電應全面檢討，提升偵測設備準確度、降低警報閥值，並研議沿線管線增設安全監測設備，「把鄉親的安全與權益放在第一位」。

蔡秉璁日前宣布投入2026年高雄市第三選區(岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安)市議員選舉，並掛上「高雄向前衝」的選舉看板。曾任職經濟部與台電的他在臉書發文指出，電力是產業發展與民生基礎，但沒有安全，就什麼都沒有，唯有確保安全，才能穩定供電、促進地方共榮。

蔡秉璁認為，經濟部與台電已出面說明事故經過，承諾停止新建機組的測試，待確認安全無虞、並取得市府及地方同意後再恢復，同時承擔鄰損賠償責任，加強與地方溝通。他強調，即便此次事件未釀傷亡，仍造成居民恐慌，「我會和大家一起監督台電確實改善，讓電廠能與地方好好共存共榮。」

他進一步說明，目前已與台電及當地里長達成多項共識，包含：一、調查居民災損並立即慰問。二、建立工安事件通報與撤離SOP。三、台電施工處加入防災網群組，建立通報機制。四、提升偵測設備準確度並降低警報閥值。五﹑檢討改善完成前，新機組不得再試運轉。六、統一對外訊息發布，讓社區第一時間掌握狀況。七、研議天然氣沿線管線設置安全監測設備。

至於發電量高達130萬瓩的新1號機也因安全考量同步停機檢查，蔡秉璁表示，台電已啟動1部燃氣機組、2部燃煤備用及緊備機組因應，確保備用容量率維持6%，必要時將調度備用機組，「這是正常的供電調度手段，並非缺電。」

最後，蔡秉璁也呼籲民眾不要被不實訊息影響，更不要轉傳抹黑攻擊內容，「我會持續以理性、專業、嚴格的態度監督台電，讓鄉親的安全與權益擺在第一。」