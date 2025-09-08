　
地方 地方焦點

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》演員群造訪阿婆粉圓冰。（圖／曼尼娛樂提供）

記者董美琪／綜合報導

嘉義知名粉圓冰阿婆蔡愛阿嬤，自1962年起販售粉圓冰，是不少當地人兒時的味道。如今已85歲高齡，背部駝到幾乎抬不起頭，仍靠每包35元的粉圓冰或綜合冰撐起家計，同時照顧兩名中風兒子。她總是拒絕想多付錢的客人或捐款，今年《角頭－鬥陣欸》劇組特地去探望她，也引起關注。

根據三立新聞報導，阿嬤的家庭經歷坎坷，多年前丈夫先過世，長子也離世。次子因兩度中風無法工作，么兒歷經三次中風、行動不便，仍會協助母親販售粉圓冰。女兒雖已婚並有自己的家庭，仍會抽空回來照顧母親。阿嬤雖然有被社會處列冊關懷，但因名下繼承房產，不符低收入戶資格，為經濟狀況有限的弱勢家庭。對此，她笑說：「辛苦一點自己賺，遇到事情就要面對」，也拒絕大家想捐款的好意，認為自己還能做，「沒關係！做人毋通貪心。」

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》今年又來看蔡愛阿嬤。（圖／曼尼娛樂提供）

去年電影《角頭－大橋頭》到嘉義宣傳時，監製張威縯率領演員造訪阿婆粉圓冰，結下緣分。日前，《角頭－鬥陣欸》劇組再度到嘉義，希望與阿嬤相見，卻發現冰店因颱風受損已停業近一年，且阿嬤不久前因燙傷住院。得知後，監製立刻委託友人一天內修繕店面，換上全新電動遮雨棚，讓阿嬤重新營業。

劇組還熱心當起一日店長，高捷協助碎冰並淋上黑糖糖漿，林真拿碗，王宣分送給民眾，現場宛如電影情節再現。演員們陪阿嬤聊天、送上祝福，阿嬤笑著回應「功德無量！」，溫馨畫面吸引許多民眾圍觀。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

