守護民眾用藥安全　花蓮衛生局榮獲衛福部4大獎

▲▼花蓮縣衛生局獲4項肯定於衛生福利部召開的全國藥政業務研討會上受奬。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部於9月8日召開全國藥政業務研討會，表揚績效優良的地方衛生局，花蓮縣衛生局執行成效優異獲得衛福部肯定，一舉囊括113年度「中藥稽查績優獎」、「藥事照護服務卓越獎」、「麻黃素製劑流通管理績優獎」及「推動藥局無障礙環境進步獎」等四項殊榮。

當天由衛生福利部呂建德次長親自頒發，展現花蓮縣衛生局在藥品管理與民眾健康服務上的積極作為與卓越成效。持續以更有溫度的專業服務守護民眾的用藥安全。





花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，用藥安全與民眾健康息息相關，提供民眾正確用藥觀念，於社區辦理正確用藥宣導，建立更安全完善的用藥環境，進而提升民眾生活品質。肯定同仁的辛勤付出，激勵衛生局團隊繼續前行，持續精進藥政業務，強化藥品管理與服務品質，並致力於推動友善無障礙的藥事環境。結合地方資源與專業力量，深化藥事照護與稽查量能，為花蓮縣民的健康福祉持續努力。





花蓮縣衛生局的優異表現來自於其全方位、不懈的努力。113年度執行各項稽查與抽驗，包括藥局藥商156家次、醫療器材商229家次、化粧品販賣業194家次、管制藥品業者225家次及麻黃素製劑業者40家次，並抽驗藥品、中藥材與製劑、化粧品及醫療器材共52件，嚴格把關藥品流通與品質。同時，在藥事照護服務方面，社區藥師團隊為57位民眾提供用藥整合服務、推動友善藥局符合無障礙環境計58家，確保民眾能獲得最妥善的用藥指導與健康諮詢。

花蓮衞生局表示，全方位不懈努力代表衛生局對每一位縣民健康的承諾，為花蓮縣民築起一道堅實的用藥安全防線，讓民眾能夠安心、放心正確用藥，守護健康。

