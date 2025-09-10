國道服務區「國軍9折優惠」　7天1040人次使用

▲國道服務區祭國軍優惠有破千人響應。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

感念國軍長年守護家園，高速公路局結合各國道服務區廠商，9月1日到7日推出「93軍人節敬軍」9折優惠，高公局表示，該活動期間共有1040人次使用，以西螺、新營及清水服務區使用最為踴躍。

為向國軍致敬，高公局日前針對軍人推出優惠，9月1日至7日期間，中壢、湖口、古坑國道服務區「國道物產館」享9折優惠；關西、西湖、南投、西螺國道服務區「新東陽超商」商品享9折優惠；泰安、清水、仁德、東山、關廟、石碇、蘇澳、新營國道服務區，指定櫃位享9折優惠。

高公局表示，相關活動由南仁湖、新東陽、統一超商及全家便利商店4家經營廠商響應，於國道全線15處服務區指定櫃位，針對出示軍人證或榮民證等國軍提供9折優惠，如今活動已落幕，根據高公局統計，活動一周累計使用1040次，其中以西螺、新營及清水服務區使用最為踴躍。

高公局表示，軍人平時堅守崗位、不分晝夜守護國土安全，因此希望透過專屬優惠，從一杯咖啡到一份心意，讓國軍在行旅途中感受到支持與感謝。國道服務區將持續融入在地特色並提供友善服務，打造兼具休憩、飲食與社會溫度的服務場域，成為用路人行駛國道時最溫暖的驛站。