　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

▲▼ 。（圖／APPLE）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在秋季發表會上推出全新 AirPods Pro 3，主打更強大的音訊體驗與智慧功能。
AirPods Pro 3採用全新 多通道聲學結構，可精準控制聲音進入耳道的氣流，進一步強化低頻表現並拓寬音場，讓音樂、人聲與樂器層次更加清晰。


在降噪方面，AirPods Pro 3搭載超低噪麥克風 與 進階計算音訊技術，並配合新型泡棉耳塞，實現比前一代 兩倍的主動降噪（ANC） 效果。對比初代AirPods Pro，更號稱降噪效能提升四倍，堪稱目前市場上最強大的入耳式無線耳機降噪技術。


此外，AirPods Pro 3也大幅改善通透模式（Transparency Mode），讓使用者聽到周遭環境聲與人聲時更自然。
最大亮點是整合Apple Intelligence的即時翻譯功能。透過簡單手勢即可啟動，ANC 會自動降低對方聲音音量，讓翻譯內容更清楚。使用者只需自然講話，iPhone 便能即時顯示並朗讀翻譯後的語言。當雙方都佩戴AirPods Pro 3時，跨語言溝通更流暢，進一步拓展 AirPods 在國際交流上的應用場景。


蘋果強調，AirPods Pro 3以口袋大小的設計帶來媲美頭戴式耳機的音質與降噪效能，是原有AirPods Pro用戶「一聽就有差」的升級選擇。

AirPods Pro 3將於美國時間 9 月 19 日正式開賣，售價249 美元（約新台幣 7,550 元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
LINE AI新功能「網疑對話恐外流」　官方態度曖昧回覆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

Pixel 10又出包！爆無法配對「1款智慧錶」　Google認了：調查中

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

Pixel 10又出包！爆無法配對「1款智慧錶」　Google認了：調查中

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

iPhone 17 Pro全新配色曝光　橘色、藍色成焦點

柯文哲7000萬交保創紀錄！將「復仇參選」再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

台鐵區間車驚傳性騷！男子盤腿觸碰女乘客　辯：火車晃到

全台手機將大響！三大電信今天16:00災防警訊測試　用戶不用慌

昱台國際預計10月下旬轉上櫃　主攻的東南亞海空貨運H2看好度高

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

興達電廠爆炸火警「孩童被嚇哭」！受驚喊：不要住在這裡了

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

3C家電熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

新一代AirPods Pro 3正式登場

Pixel 10又出包！爆無法配對1款智慧錶

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

iPhone 17 Pro全新配色曝光

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

iPhone 17系列外觀預測總整理！

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發

iPhone 17系列傳聞總整理！

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

更多熱門

相關新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

蘋果（Apple）年度最受矚目的產品發表會「Awe Dropping」將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，屆時官方YouTube、蘋果官網與Apple TV APP皆可收看。隨著AI發展步調落後於其他科技巨頭，蘋果今年將重點放在硬體創新，試圖以設計與性能升級鞏固用戶生態圈。以下為本次發表會的重點新品與規格亮點傳聞總整理，詳細規格以直播為準。

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

關鍵字：

Apple蘋果AirPodsPro3

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

興達電廠下午就在撤離？台電：那是員工下班

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面