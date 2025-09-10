AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

記者吳立言／綜合報導

蘋果在秋季發表會上推出全新 AirPods Pro 3，主打更強大的音訊體驗與智慧功能。

AirPods Pro 3採用全新 多通道聲學結構，可精準控制聲音進入耳道的氣流，進一步強化低頻表現並拓寬音場，讓音樂、人聲與樂器層次更加清晰。



在降噪方面，AirPods Pro 3搭載超低噪麥克風 與 進階計算音訊技術，並配合新型泡棉耳塞，實現比前一代 兩倍的主動降噪（ANC） 效果。對比初代AirPods Pro，更號稱降噪效能提升四倍，堪稱目前市場上最強大的入耳式無線耳機降噪技術。



此外，AirPods Pro 3也大幅改善通透模式（Transparency Mode），讓使用者聽到周遭環境聲與人聲時更自然。

最大亮點是整合Apple Intelligence的即時翻譯功能。透過簡單手勢即可啟動，ANC 會自動降低對方聲音音量，讓翻譯內容更清楚。使用者只需自然講話，iPhone 便能即時顯示並朗讀翻譯後的語言。當雙方都佩戴AirPods Pro 3時，跨語言溝通更流暢，進一步拓展 AirPods 在國際交流上的應用場景。



蘋果強調，AirPods Pro 3以口袋大小的設計帶來媲美頭戴式耳機的音質與降噪效能，是原有AirPods Pro用戶「一聽就有差」的升級選擇。

AirPods Pro 3將於美國時間 9 月 19 日正式開賣，售價249 美元（約新台幣 7,550 元）。