　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

▲▼ Apple

▲蘋果秋季發表會正式進入倒數。（圖／蘋果官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果公司備受矚目的秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1點登場，全新一代 iPhone 17系列即將揭開神秘面紗。隨著新機上市，蘋果也將依循過往模式，調整旗下產品線，部分舊款iPhone可能從官網下架，而部分機型則將降價銷售。

根據市場推測與過往經驗，蘋果發表新機後，通常會將前代的高階機型（Pro、Pro Max）下架，並淘汰更舊的標準版與Plus機型。因此，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15與 iPhone 15 Plus四款手機，在發表會後很可能從蘋果官網正式下架。

這項策略性調整意味著，未來蘋果官網販售的iPhone將全面搭載 Apple Intelligence（AI功能）。對於預算有限，但仍想擁有新機的消費者來說，目前是入手這些即將停售機型的最後時機，部分通路已出現高達新台幣3,000至5,000元的折扣。不過，隨著新機發表與舊機停產消息傳出，部分熱門型號已開始出現缺貨狀況。

對於想換機，但預算有限或不追求最新款的消費者，可以考慮等待 iPhone 16與 iPhone 16 Plus。按照往年慣例，這兩款機型在發表會後，預計將繼續銷售並進行價格調整，降價幅度可能達到100美元（約新台幣3,000元）。屆時通路價格有望進一步下降，成為性價比更高的選項。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電ADR創下歷史新高
傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認
快訊／興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
高雄興達電廠爆炸　當地里長「下午就傳氣體外洩」：人員先疏散了
高雄將大規模停水39hrs
快訊／陳其邁趕抵興達電廠！
快訊／中華隊延長賽8比4險勝德國隊
快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

AirPods Pro 3即將亮相　傳心率監測首登場、音質進步卻有限

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？林之晨：不急著提高5G滲透率

AirPods Pro 3即將亮相　傳心率監測首登場、音質進步卻有限

蘋果iPhone 17發表會倒數！研調機構預估：出貨年增5%

iPhone 17明凌晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光

iPhone 17外觀爆料統整！鏡頭模組「大翻新」、機身全面改版

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

三星平板Tab S11、Tab S10 Lite突襲上市　串聯自家AI生活圈

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

快訊／興達電廠爆炸噴火球！居民家門窗震動驚嚇　台電道歉了

傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認：未拍板

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

3C家電熱門新聞

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone 17系列外觀預測總整理！

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17系列傳聞總整理！

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

研調機構預估：iPhone17出貨增5%

下架經銷商4G 6XX方案有伏筆？

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

HTC VIVE Eagle爆熱潮

iPhone 17系列傳將挑戰鮮豔配色

更多熱門

相關新聞

IKEA下一個爆款系列10月即將上市

IKEA下一個爆款系列10月即將上市

今年秋冬，IKEA要帶給我們一種繽紛奇趣的氛圍，與瑞典設計師Gustaf Westman合作的聯名系列，將在親友歡聚、日間閱讀或獨享深夜的居家場景中，成爲空間裡的新亮點，該系列12項單品中，都有滿滿Gustaf標誌性元素，緊扣著「慶祝生活不需要特別理由」的核心概念。

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

AirPods Pro 3傳聚焦心率監測音質進步有限

黃仁勳與蘋果CEO庫克　下周將隨川普出訪英國

黃仁勳與蘋果CEO庫克　下周將隨川普出訪英國

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

關鍵字：

蘋果iPhone發表會舊款機型價格調整

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面