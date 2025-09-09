iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

▲蘋果秋季發表會正式進入倒數。（圖／蘋果官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果公司備受矚目的秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1點登場，全新一代 iPhone 17系列即將揭開神秘面紗。隨著新機上市，蘋果也將依循過往模式，調整旗下產品線，部分舊款iPhone可能從官網下架，而部分機型則將降價銷售。

根據市場推測與過往經驗，蘋果發表新機後，通常會將前代的高階機型（Pro、Pro Max）下架，並淘汰更舊的標準版與Plus機型。因此，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15與 iPhone 15 Plus四款手機，在發表會後很可能從蘋果官網正式下架。

這項策略性調整意味著，未來蘋果官網販售的iPhone將全面搭載 Apple Intelligence（AI功能）。對於預算有限，但仍想擁有新機的消費者來說，目前是入手這些即將停售機型的最後時機，部分通路已出現高達新台幣3,000至5,000元的折扣。不過，隨著新機發表與舊機停產消息傳出，部分熱門型號已開始出現缺貨狀況。

對於想換機，但預算有限或不追求最新款的消費者，可以考慮等待 iPhone 16與 iPhone 16 Plus。按照往年慣例，這兩款機型在發表會後，預計將繼續銷售並進行價格調整，降價幅度可能達到100美元（約新台幣3,000元）。屆時通路價格有望進一步下降，成為性價比更高的選項。

