母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

▲正宮指控丈夫再度出軌，與小三同宿飯店，還出國旅遊。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者曾羿翔／綜合報導

一名人妻阿芳（化名）指控丈夫與小三潘女交往同居，侵害她的配偶權。台灣高等法院近日二審判決出爐，認定丈夫與小三確實有違背婚姻忠誠義務，須連帶賠償阿芳精神損害60萬元，並附帶利息。至於丈夫十多年前的外遇部分，因已超過法律追訴時效，法院不再認定。

判決書指出，阿芳與丈夫結婚多年，兩人原本共同經營公司，丈夫為公司董事長。阿芳指控，丈夫過去曾出軌公司內女員工，並讓對方懷孕，不過這段舊情已經是2008年前後的事。法院認為阿芳早已知情，卻到2024年才提告，已超過時效，因此不成立。

但阿芳丈夫從2023年起與潘女交往，兩人不只同居，還多次被拍到出遊、同宿飯店，甚至三度一起出國旅遊。阿芳認為這嚴重侵害她的配偶權，因此提告要求賠償。



阿芳指控，丈夫與潘女甚至在她母親過世頭七當日，照樣親密互動，除了牽手出遊北埔老街，還共同參與白沙屯媽祖進香活動，甚至一起住嘉義旅店。

高院認為，雖阿芳和丈夫已分居多年，但婚姻在法律上仍然存在。且男方在婚姻未解除前，就與潘女同居並以情侶身分交往，確實違反夫妻應有的忠誠義務；而潘女明知許男有配偶仍持續交往，也要負責任。法院最後裁定，丈夫與小三潘女必須連帶賠償阿芳60萬元。

值得注意的是，男方早已提起離婚訴訟，一審法院判准離婚，但阿芳上訴，目前仍在高院審理中，婚姻是否正式解除，還要再等法院裁定。