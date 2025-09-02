一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

▲欣西亞分享4種情況很容易讓人暈船。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

少部分人結婚後會抵擋不住新鮮感，選擇婚內出軌，兩性專家欣西亞指出，男女之間有4種類型的關係，最容易擦出火花，甚至走向出軌，走進婚姻之後，生活只剩下柴米油鹽，遇到心儀異性的注目，是很難抗拒的，因為人性很脆弱，「很多時候，不是伴侶忠貞不二，只是還沒遇到對象與時機。」

欣西亞在FB發文，第一類就是同事關係，每天長時間相處，加上共同打拚產生的革命情感，曖昧氛圍往往就在不知不覺中滋長。第二種是前任或舊情人，並不是因為保持聯繫，而是可能在同學會，或透過社群媒體偶然重逢，當舊情再燃，熟悉感瞬間湧上心頭，很容易讓人陷入情感漩渦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三類則是因工作衍生的交際場合，包括客戶、廠商、出差認識的朋友，甚至部分男性因業務需求出入酒店，也可能因此「暈船」，最後發展出婚外情。最後則是網友關係，不論是陌生異性在社群上的點讚留言，或是線上遊戲、交友軟體的互動，都可能成為傾訴心事的管道，一步步打開心門，最終把感情投入其中。

欣西亞指出，很多外遇的人，大多數起初都覺得「自己不會出軌」，催眠自己只是交朋友而已，「但有了這樣的想法，就容易敞開心扉和對方聊進心裡，一不小心便動情，一顆心就給了出去。」

欣西亞強調，走進婚姻後若生活只剩柴米油鹽，缺乏愛情的浪漫滋潤，當另一半遇上心儀對象的關注時，確實很難抗拒誘惑，「因為人性往往脆弱」；現代社會「外遇就像感冒一樣普遍」，除了事前預防，也需要具備修補關係的能力，「就看捲進外遇風雨的另一半如何智慧處理。」