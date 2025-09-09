救護車警笛響起…高雄騎士減速禮讓　慘遭後方2機連環撞

記者吳世龍／高雄報導

昨日（8日）傍晚，高雄市前金區發生一起3輛機車連環追撞事故。一名騎士因禮讓救護車而減速，卻遭到後方兩輛機車因未保持安全距離而追撞，所幸3人並無大礙，警方對後方兩名騎士開罰600至1200元的罰鍰。

▲▼昨晚(8日)前金區發生一起三輛機車連環追撞事故。一名騎士因禮讓救護車而減速，卻遭到後方兩輛機車因未保持安全距離而追撞，所幸3人並無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在9月8日傍晚5時許，地點位於前金區成功一路與大同二路口。當時，34歲的林姓騎士正沿著成功一路北上，行經路口時，見到一輛鳴著警笛的救護車，他隨即減速禮讓。然而，後方緊跟的41歲林姓騎士，未保持安全距離，直接撞上前方林男的機車尾部；接著，第三輛機車的34歲曹姓騎士也未保持距離，追撞第二輛機車，導致三輛機車連環撞成一團。

警方經初步調查表示，這起事故肇事主因在於後方的兩名騎士，未能遵守「保持安全車距」的規定。依據道路交通管理處罰條例第58條，警方將對兩人開罰600至1200元的罰鍰。

警方也表示，救護車在通過路口時有鳴笛並減速，初步判定並無肇事責任。警方再次呼籲所有用路人，行車時務必與前車保持適當距離，尤其在通過路口時更應減速慢行，才能有足夠的反應時間應對突發狀況，避免類似的連環追撞事故再次發生。