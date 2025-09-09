審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

▲漁電共生「有電無魚」爭議升溫。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

漁電共生政策以「養殖為本、綠能加值」為原則，旨在結合養殖業與綠能發展，但審計部最新報告指出，截至2025年1月底，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同「有電無魚」。審計部統計，全台完工併網的漁電共生案場共有393件，但僅查核122件，其中通過37件，待改善及遭廢止85件，未落實養殖者占比達69.67%，主要是農業結合綠能設施未符合原核定養殖計畫。

對此，農業部漁業署提出澄清，表示審計部統計包括已併網試運轉但尚未取得綠能容許及電業執照的案場，因此與地方政府認定的已營運案場數據有所落差。漁業署指出，地方政府確認已營運的276場案場中，完成查核174件，僅35件遭廢止，占比約12%；另有57件因養殖現況與經營計畫書不符、或無提供單據證明等原因需改善，但仍具養殖事實。

各地方政府也積極建立查核機制。台南市政府表示，對養殖事實把關嚴格，已採「委外專業查核 + 跨局處聯合會勘」雙軌進行，聚焦四大證據鏈：配置相符、投入為真、過程連貫、產出可驗。嘉義縣農業處指出，目前已完成逾四成案場查核，預計明年3月前完成全部查核；屏東縣則表示，因查核指引版本不斷更新，基層人力不足，每日僅能完成1至2場查核，將自編經費加強查核。

經濟部能源署強調，為落實「養殖為本、綠電加值」原則，已與農業部及地方政府合作，建立跨部會查核機制。室內型案場須先取得綠能容許，室外型案場需於併網後6個月內檢附養殖實績證明文件，始得核准電業執照。對於查核不符者，將限期改善，未改善者將廢止設置許可。

審計部指出，漁電共生政策自推動以來，雖帶動沿海地區養殖及綠能發展，但虱目魚及吳郭魚的魚塭數量、面積及養殖戶數呈下降趨勢，養殖漁業從業人數及戶數亦減少。環境權保障基金會建議，案場應建立產銷履歷或養殖標章，並要求至少一年養殖事實認證，每年重新驗證，以解決地方查核人力不足的問題。

農業部回應，目前已預告增訂產銷履歷或監控設備作為查核工具，舊有案場亦須期限內取得驗證，一年至少查核一次。若無養殖事實且逾期仍未改善，地方政府將廢止農業容許，並通知能源主管機關處理，以汰除不良光電業者，確保漁電共生政策能真正落實「養殖為本、綠電加值」目標。