　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

▲台南市長黃偉哲15日陪同行政院長卓榮泰及中央部會團隊，前往台南七股區視察漁電共生案場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲漁電共生「有電無魚」爭議升溫。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

漁電共生政策以「養殖為本、綠能加值」為原則，旨在結合養殖業與綠能發展，但審計部最新報告指出，截至2025年1月底，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同「有電無魚」。審計部統計，全台完工併網的漁電共生案場共有393件，但僅查核122件，其中通過37件，待改善及遭廢止85件，未落實養殖者占比達69.67%，主要是農業結合綠能設施未符合原核定養殖計畫。

對此，農業部漁業署提出澄清，表示審計部統計包括已併網試運轉但尚未取得綠能容許及電業執照的案場，因此與地方政府認定的已營運案場數據有所落差。漁業署指出，地方政府確認已營運的276場案場中，完成查核174件，僅35件遭廢止，占比約12%；另有57件因養殖現況與經營計畫書不符、或無提供單據證明等原因需改善，但仍具養殖事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地方政府也積極建立查核機制。台南市政府表示，對養殖事實把關嚴格，已採「委外專業查核 + 跨局處聯合會勘」雙軌進行，聚焦四大證據鏈：配置相符、投入為真、過程連貫、產出可驗。嘉義縣農業處指出，目前已完成逾四成案場查核，預計明年3月前完成全部查核；屏東縣則表示，因查核指引版本不斷更新，基層人力不足，每日僅能完成1至2場查核，將自編經費加強查核。

▲▼漁電共生養殖團隊。（圖／民眾提供）

經濟部能源署強調，為落實「養殖為本、綠電加值」原則，已與農業部及地方政府合作，建立跨部會查核機制。室內型案場須先取得綠能容許，室外型案場需於併網後6個月內檢附養殖實績證明文件，始得核准電業執照。對於查核不符者，將限期改善，未改善者將廢止設置許可。

審計部指出，漁電共生政策自推動以來，雖帶動沿海地區養殖及綠能發展，但虱目魚及吳郭魚的魚塭數量、面積及養殖戶數呈下降趨勢，養殖漁業從業人數及戶數亦減少。環境權保障基金會建議，案場應建立產銷履歷或養殖標章，並要求至少一年養殖事實認證，每年重新驗證，以解決地方查核人力不足的問題。

農業部回應，目前已預告增訂產銷履歷或監控設備作為查核工具，舊有案場亦須期限內取得驗證，一年至少查核一次。若無養殖事實且逾期仍未改善，地方政府將廢止農業容許，並通知能源主管機關處理，以汰除不良光電業者，確保漁電共生政策能真正落實「養殖為本、綠電加值」目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄總圖拍13分鐘私密片！　口罩正妹身分神出來了
致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病
柯文哲回到台北住家了　「時隔9個月」再次踏進家門
北檢將提抗告　柯文哲反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部送大禮！教師節放假「加碼千元敬師禮券」　2.4萬人受惠

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

20歲女低頭族「脖子超硬」老化至60歲　醫PO超可怕X光示警

中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠：妳有牌耶

高雄騎士「停機車格」遭罰1200！PO網討拍慘被罵翻...原因曝光

專家點名蚊子特別愛叮2種人　這「5類食物」一吃立刻招蚊上身

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【四處奔走】陳佩琪籌7千萬救夫！　現身北院辦保了

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

教育部送大禮！教師節放假「加碼千元敬師禮券」　2.4萬人受惠

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

20歲女低頭族「脖子超硬」老化至60歲　醫PO超可怕X光示警

中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠：妳有牌耶

高雄騎士「停機車格」遭罰1200！PO網討拍慘被罵翻...原因曝光

專家點名蚊子特別愛叮2種人　這「5類食物」一吃立刻招蚊上身

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

教育部送大禮！教師節放假「加碼千元敬師禮券」　2.4萬人受惠

審計部爆漁電共生「7成有電無魚」！漁業署澄清數據差異原因

神明有眼！南投男撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台中潭子驚傳街頭兇殺案！男子遭亂刀砍死倒臥血泊

秋季保養神隊友！SABON保濕光萃油超輕盈　一瓶全身都能用

許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

中國如今像二戰的美國　美前官員：華府須聯手台灣等盟友才能抗衡

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

韓國《新世紀福音戰士》XR遊戲明年推出　駕駛EVA大戰使徒

國際火線／戰爭部啟示錄：當「軍人控」川普全面失控

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

生活熱門新聞

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

20歲女低頭族脖子老化　醫PO超可怕X光示警

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠

高雄騎士停機車格遭罰1200！原因曝光　

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

鼎泰豐為何不到台南開店？在地人曝「10大理由」

蚊子特別愛叮2種人　營養師揭密真相

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了！

更多熱門

相關新聞

綠能發展遇關說與壓力？廉政規範教你自保

綠能發展遇關說與壓力？廉政規範教你自保

綠能發展與行政便民，本是政府推動的重點，但中間若踩到「圖利」紅線，恐讓公務員面臨法律風險。斗六市公所今（5）日特別邀請台糖公司政風處組長邱怡如主講，開設「健全綠能發展之圖利與便民」、「廉政倫理規範素養紮根」教育講習，讓基層承辦同仁釐清法治與便民的界線，強化廉潔意識，避免誤觸法網。

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

侯友宜控中央明年未全額補學校電費　她打臉：新北多拿415億可規劃

李鴻源批「能源政策錯誤」　經部回擊：非核期間供電穩定

李鴻源批「能源政策錯誤」　經部回擊：非核期間供電穩定

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

關鍵字：

漁電共生審計報告養殖事實綠能發展地方政府

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

快訊／家寧拿到公司帳本了

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥撒冥紙吼：沒司法了嗎

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

男大生跳水受重傷　法院判同學連帶賠償143萬

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面