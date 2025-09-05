綠能發展遇「關說+壓力」怎麼辦　斗六市公所辦座談教自保

▲斗六市公所舉辦廉政教育講習，公務員專心聆聽課程內容。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

綠能發展與行政便民，本是政府推動的重點，但中間若踩到「圖利」紅線，恐讓公務員面臨法律風險。斗六市公所今（5）日特別邀請台糖公司政風處組長邱怡如主講，開設「健全綠能發展之圖利與便民」、「廉政倫理規範素養紮根」教育講習，讓基層承辦同仁釐清法治與便民的界線，強化廉潔意識，避免誤觸法網。

邱怡如指出，公務員在推動綠能相關業務時，經常需要處理企業、民意代表與社會期待的多重壓力，但依法行政是唯一標準，便民並非放寬標準，更不是圖利業者。她透過法律案例與實務分享，強調如何在審查過程中自我防護，強化風險辨識能力，避免落入「便民變圖利」的陷阱。

▲講師邱怡如在課堂上分享案例，提醒公務員如何分辨便民與圖利。（圖／記者游瓊華翻攝）

講習中，還特別針對「廉政倫理規範」進行深入剖析，提醒公務員如何正確處理與業務有關的飲宴、贈禮或請託關說情境，做到公正執行職務，守住行政中立與程序正義的底線。

斗六市長林聖爵表示，推動綠能產業的同時，市公所將持續簡化流程、強化透明度，降低業者與民眾的行政負擔，但同仁也必須同時遵守廉政規範，在「依法行政」和「便民服務」之間找到平衡。他強調，唯有兼顧效率與廉潔，公務體系才能獲得社會信任。