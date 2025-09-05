　
地方 地方焦點

全國15例腸病毒重症7死創新高　南投縣府籲落實學童衛生

▲南投縣政府籲請家長、教托育機構、學校和醫療照護機構於開學期間加強防範腸病毒。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣政府籲請家長、教托育機構、學校和醫療照護機構於開學期間加強防範腸病毒。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

依據疾管署監測資料顯示，今年全國累計15例腸病毒感染併發重症病例(含7例死亡)，為近6年同期最高；南投縣衛生局表示，目前適逢開學期間，學童返校互動機會增加，教托育機構人員與家長應加強教導學童養成良好個人衛生習慣，以降低疾病傳播風險。

縣府衛生局指出，今年全國新生兒腸病毒感染併發重症病例累計12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡，即使近期腸病毒就診人次呈持平趨勢：第35週(8月24日至8月30日)就診計7534人次，與前一週(7548人次)相當，該縣第35週就診計98人，與前一周(125人)下降26%，但新生兒感染腸病毒併發重症風險仍持續；由於成人或幼童感染後的症狀與感冒症狀不易區別，準媽媽產前14天若有出現疑似症狀（含發燒、呼吸道症狀及腹瀉等），應儘速就醫並主動告知醫師，家有孕產婦之民眾亦應落實良好個人衛生，有症狀者應與孕婦及新生兒適當隔離。

▲南投縣政府籲請家長、教托育機構、學校和醫療照護機構於開學期間加強防範腸病毒。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松提醒，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫；醫院嬰兒室、產後護理之家及托嬰中心等高風險機構，應持續落實訪客管理及感染控制措施，孕產婦入住時務必詢問產前14天至分娩後與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，針對疑似感染的孕產婦、新生兒與嬰兒，應採取適當隔離防護，並及時診斷及醫療處置。

▲南投縣政府籲請家長、教托育機構、學校和醫療照護機構於開學期間加強防範腸病毒。（圖／南投縣衛生局提供）

另於開學期間，教托育機構人員與家長應加強教導學童落實正確勤洗手等觀念，並維持幼童活動環境清潔與通風，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒幼童常接觸表面。

陳南松強調，家中嬰幼童如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送往2家腸病毒重症責任醫院（衛福部南投醫院及埔里基督教醫院）就醫，以掌握治療的黃金時間。

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

